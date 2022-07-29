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【通脹偵察站】美國經濟連續兩季出現萎縮 紐約期油現跌後回穩（持續更新）

財金 12:31 2022/07/29

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耶倫：美國經濟正放緩 惟衰退非無可避免】美國財長耶倫接受當地媒體訪問時表示，美國目前是經濟快速增長後的轉型時期，正處於經濟增長放緩的過渡時期，是必要和適當。不過她認為，經濟放緩但衰退並非不可避免，即使美國第2季GDP繼續負增長，亦不代表確立美國出現經濟衰退，因為衰退是指經濟廣泛疲弱，而美國目前的就業市場和消費者開支強勁，美國經濟目前不是衰退。

耶倫又指，美國通脹太高，聯儲局負責制定壓低通脹的政策，預計聯儲局將會取得成功。

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聯儲局本周議息】聯儲局本周議息議息結果將於本港時間周四凌晨公布。鑒於歐洲央行上周加息半厘，加息幅度超出市場預期，市場關注聯儲局會否加息一厘。根據芝商所最新利率期貨市場數據，市場目前預料加息四分三厘的機會率大約8成，加息1厘機會率約2成。

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撰文 : 許江明 投資理財周刊

欄名 : 通脹偵察站

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