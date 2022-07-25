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【中概股美退市危機】阿里曾挫3%再失百元關 中方擬設數據「三級制」留美股無望?

財金 11:19 2022/07/25

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港股今早反覆偏軟，恒指早段最多跌逾200點，重磅科技股全綫下滑，恒生科技指數最多跌2.5%。阿里巴巴 （09988） 再挫最多3%，一眾重磅中概科技股普遍跌幅較大。市場觀望美聯儲本周加息行動外，大型中概股保住美股上市地位機會渺茫，亦為中概股加添壓力。

外媒最近引述消息稱，為符美國上市審計監察要求，中方正研究為中概股持有數據引入「三級制」，只有持有「非敏感」數據的企業可直接向美國監管機構提交工作底稿，持「敏感」資料的中概股或要重組將資料外包予第三方持有，持「保密」資料的企業符合美方審計監管要求無望，不得不由美股退市。阿里等大

有外媒引述消息人士報道，中國正準備按美國上市的中概股按所持數據敏感程度引入「三級制」分類，讓部分低風險行業的中概股符合美國的審計監管要求，從而避免逾200家中概股被迫退市。

據報導指只有「非敏感」數據的企業，可直接向美國上市審計監管委員會（PCAOB）提交工作底稿，預期主要為零售股及連瑣餐飲企業；持有「敏感」數據的中概股，或須重整業務，使其能符合美國監管要求，包括將數據外包予第三方。

至於持有「保密數據」的中概股，則相信符合美國上市審計監察要求無望......

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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