【中概股美退市危機】阿里申在港主要上市 中方擬設數據「三級制」留美股無望?（第二版）

大型中概股保住美股上市地位機會渺茫，阿里巴巴 （09988） 昨公布決定申請港美雙重上市，為最快2024年初由美股退市做好準備。

外媒最新引述消息稱，為符美國上市審計監察要求，中方正研究為中概股持有數據引入「三級制」，只有持有「非敏感」數據的企業可直接向美國監管機構提交工作底稿，持「敏感」資料的中概股或要重組將資料外包予第三方持有，持「保密」資料的企業符合美方審計監管要求無望，不得不由美股退市。

有外媒引述消息人士報道，中國正準備按美國上市的中概股按所持數據敏感程度引入「三級制」分類，讓部分低風險行業的中概股符合美國的審計監管要求，從而避免逾200家中概股被迫退市。

據報導指只有「非敏感」數據的企業，可直接向美國上市審計監管委員會（PCAOB）提交工作底稿，預期主要為零售股及連瑣餐飲企業；持有「敏感」數據的中概股，或須重整業務，使其能符合美國監管要求，包括將數據外包予第三方。

至於持有「保密數據」的中概股，則相信符合美國上市審計監察要求無望......

▼ 點擊圖片放大 +2

...