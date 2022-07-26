【中概股雙重上市】阿里申在港主要上市即彈半成 短綫迎北水長遠流通量股東基礎恐減（第二版）

大型中概股保住美股上市地位機會渺茫，阿里巴巴 （09988） 今早公布決定申請港美雙重上市。市場相信是為最快2024年初，由美股退市做好準備。阿里今早股價高開逾3%後，早段升逾進一步擴大。

阿里申請港美主要上市，確定了一旦由美股除牌的退路，更有望獲滬深交易所列入港股通可投資股份範圍，市場視為利好消息無可厚非。但另方面，如未來確認美股退市，部分阿里美股市場現有股東或選擇沽貨離場，加上港股交易須繳付印花稅額外成本，若阿里最終只在港股上市，對股東基礎及流通量都有負面影響，理論上算不上重大利好。

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇早前已打「開口牌」，預計有更多回港上市的中概股轉為在港雙重主要上市，並以阿里為例說明。以中美上市審計談判遲遲未達協議，以及阿里主要股東不斷大手搬貨來港的部署看來，轉為在港第一上市本來就是時間問題。

阿里巴巴股東過去1年來不斷由美股搬貨來港，現時存放港股的股份佔己發行股本近6成。其他重磅中概股多已為由美股退市做好準備，不少存放港股市場的股份佔比已逾5成，京東 （09618） 及百度 （09888） 港股佔比更超越8成，更多中概股來港申請第一上市，相信亦是大勢所趨。

中美上市審計談判遲遲未見達成協議，外媒最新引述消息稱，為符美國上市審計監察要求，中方正研究為中概股持有數據引入「三級制」，只有持有「非敏感」數據的企業可直接向美國監管機構提交工作底稿，持「敏感」資料的中概股或要重組將資料外包予第三方持有，持「保密」資料的企業符合美方審計監管要求無望，不得不由美股退市。

據報導指只有「非敏感」數據的企業，可直接向美國上市審計監管委員會（PCAOB）提交工作底稿，預期主要為零售股及連瑣餐飲企業；持有「敏感」數據的中概股，或須重整業務，使其能符合美國監管要求，包括將數據外包予第三方。

至於持有「保密數據」的中概股，則相信符合美國上市審計監察要求無望，不得不由美股退市，相信類別滴滴出行的大型平台股均屬此列。若消息屬實，意味阿里、京東等坐擁數以億計用戶大數據的平台股，保留美股上市地位的機會更渺茫。這與本欄一直以來預期脗合。

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