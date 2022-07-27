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【中概股雙重上市】阿里申在港主要上市迎北水 難敵大股東減持400億元（第二版）

財金 18:50 2022/07/27

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大型中概股保住美股上市地位機會渺茫，阿里巴巴 （09988） 今早公布決定申請港美雙重上市。市場相信是為最快2024年初，由美股退市做好準備。阿里昨股價勁彈近半成後，今迅即回逾3%，險守百元大關。

阿里申請港美主要上市，確定了一旦由美股除牌的退路，更有望獲滬深交易所列入港股通可投資股份範圍，市場視為利好消息無可厚非。但另方面，如未來確認美股退市，部分阿里美股市場現有股東或選擇沽貨離場，加上港股交易須繳付印花稅額外成本，若阿里最終由美股退市，只在港股交易對股東基礎及流通量都有負面影響，理論上算不上重大利好。更何況年報揭大股東軟銀過去一年減持逾3.2億股，套現料逾400億元，更為阿里加添不明朗因素。

阿里昨日發布的年報披露，大股東軟銀，年報披露截至今年7月中持股不足50.7億股，較去年同期減逾3.2億股，亦為阿里來港上市以來首度減持。以過去1年平均價計約127元計，減持涉資逾400億元。

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇早前已打「開口牌」，預計有更多回港上市的中概股轉為在港雙重主要上市，並以阿里為例說明。以中美上市審計談判遲遲未達協議，以及阿里主要股東不斷大手搬貨來港的部署看來，轉為在港第一上市本來就是時間問題。

阿里巴巴股東過去1年來不斷由美股搬貨來港，現時存放港股的股份佔己發行股本近6成。其他重磅中概股多已為由美股退市做好準備，不少存放港股市場的股份佔比已逾5成，京東 （09618） 及百度 （09888） 港股佔比更超越8成，更多中概股來港申請第一上市，相信亦是大勢所趨。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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