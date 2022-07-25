任澤平：捉緊近兩年最大的兩個風口

「星級分析師」任澤平指出，數字經濟是近兩年最大風口之一，潛力比肩新能源車。短視頻和直播的新流量時代已經到來，宜捉緊有關機遇。

任澤平說：「選擇優於努力，這是我20多年來在人大清華、國家智囊機構、金融機構等學習工作的最大深刻體會。每個時代都有屬於每個時代的機會」，並指出兩年有兩個最大風口：第一，新能源。他直言「當下不投新能源，就像20年前沒買房」，新能源未來極具爆發力和增長空間。

另一個，就是以短視頻、直播等代表的數字經濟，任澤平將其稱為「新基建2.0革命」。數字經濟提供了大量線上線下相結合的開放式應用場景，深刻改變了用戶的生產生活方式，甚至令到很多中小企業在疫情裏實現困境反轉，他說：「當下不做短視頻和直播，就像20年前沒上網，這是全新的流量時代。」

黃國英 宏觀做好兩預期 組合要有三配置【下一頁】

商家新格局

自2020年初，國內經濟放緩、消費整體低迷，企業和家庭無不在遭遇挑戰。接觸性、聚集性的行業受到的影響尤甚。2020年全國社會消費品零售總額按年下降3.9%，其中餐飲收入按年下降了16.6%。宏觀上是數據，微觀上是多少家庭的悲歡離合。

最近看到「抖音生活者說」活動的一組關於餐飲行業的鏡頭。長沙漁人碼頭一條街上的中小商家，在2020年的重擊中，客流從日均2萬驟減到500人次不到，堂食受限、游客驟減，但店租和人力成本每月都會如約而至，後疫情時代餐飲商家的經營應當如何變化？數字經濟可能便是答案。

經歷2016至2018年的短視頻平台加速發展的黃金時期，2018年短視頻總月活躍用戶已破5億，抖音等短視頻平台在短時間裡迅速成為人們生活中的熱門應用，技術升級、產品體驗、用戶需求共同推動短視頻爆發。

現在足不出戶即可通過直播看服裝導購試穿裙子、展示面料和穿著效果，看餐廳環境、出品和就餐體驗，聽線上演唱會、看歌舞劇團成員在線表演，迎合了懶人經濟。

通過KOL/KOC背書、跨界聯名、社群營銷等「新營銷」模式，利用互聯網直達目標客戶群體，是更高效、便捷、低成本的營銷方式。2021年中國電商直播用戶規模為4.64億，占網民整體的44.9%。短視頻直播平台與電商的結合全面改變了居民的生活模式。

前面提到的長沙漁人碼頭商家們，面對困境，沒有躺平。他們中的一批中小商家入駐了抖音，拍短視頻、做直播，主動調整營銷推廣方案和積極參加平台的營銷活動讓他們在短時間內獲得了流量的爆發式增長，生意逐步恢復。一部手機，一個支架，這些商家融入到了短視頻和直播平台的發展浪潮，也挽救了自己的企業。

面臨外部挑戰，無論是技術變革、政策環境、國際關系，還是行業的集中度等各種變化，企業都要去變陣，做對的選擇比努力更重要。流量時代，企業的經營邏輯也需要發生變化。以往服裝企業的擴張依賴於多開門店，而現在服裝企業甚至可以沒有線下門店、做純線上經營；以往餐飲企業依靠口口相傳，做連鎖加盟，現在有自媒體的加持，酒香不怕巷子深。

僅以抖音為例，與2021年底相比，抖音上的餐飲商家動銷門店數增長約2倍；今年3至5月，中小餐飲商家動銷門店數月均增幅22%，中小餐飲商家月GMV達到2萬的商戶數月均增幅33%。這一小切口的數據釋放了經濟正在逐步恢復的積極信號。

抓住時代新機遇

一個企業的價值取決於這家企業對社會的價值和貢獻。對社會的價值越大，企業就會越大；對社會的價值小，企業就會做得小；對社會沒有貢獻，那企業最終就會消亡。

互聯網平台影響著廣大人民群眾的生產生活，具有最廣泛受眾群體、最快速便捷的觸達渠道。如果說互聯網的發展，或者說平台經濟的上半場講求觸達、流量和增長；下半場則應更強調普惠性、共贏性、有序性，強調商業模式的可持續發展性。

短視頻和直播平台能為中小企業提供一個絕佳的免費的展示平台，也能為中小商家溝通撮合新營銷渠道，包括KOL和KOC背書、社群營銷、跨界營銷等方式，有助於快速打響品牌知名度。

而對於商家來說，「線上+線下」打通、進行數字化轉型可以顯著降低渠道和庫存成本。利用大數據精准定位目標人群及其需求偏好，促進銷售轉化率提升；對庫存實施及時檢測，降低庫存成本；DTC模式（直接面向消費者）在降低渠道成本的同時，增強了與消費者互動，能夠提升客戶黏性。

以人為本的成功之道

成功逆襲的商家不可或缺的特質在於抓住機遇重新出發。前文提到的幾個長沙漁人碼頭的商家，除了持續的菜品改良以外，他們也在不斷打磨運營和推廣模式，努力適應自媒體平台的規則並勇敢融入這一潮流，借助平台的推薦機制將自己的短視頻和直播推送給適配的客戶人群，邀請抖音達人探店宣傳，才最終得以翻盤。

任澤平說：「我經常也會在抖音上看到很多人生百態，有悲有喜，不變的是大家都在好好生活。為什麼大家願意花這麼多時間在短視頻和直播上？其魅力在於，除了世俗定義的成功人士在展示自己，更不乏的是努力生活的普通人。

我去年也在在抖音、視頻號上開了賬號，希望讓每個人都掌握有用有趣的財經知識。一個學者擁有名氣，是社會賦予了信任，用來推動社會進步，多為改革鼓呼，為民生請命，以不負幾千年來讀書人的士大夫精神。」



報告來源：澤平宏觀

編輯：陳文政

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