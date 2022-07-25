重磅消息浪接浪 科技巨擘季績左右大市

美國華爾街本周一點都不會平靜，皆因重磅消息將會一個接一個。除了備受矚目的聯儲局議息會議，未來數天亦是藍籌股業績高峰期。美國上周五公布的7月製造業及服務業PMI陷入收縮區間，令市場憂慮經濟將顯著惡化，美股三大指數連升多日後，於上周五回吐，市場的低氣壓或將延續至本周。

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聯儲局本周二起一連兩日議息，利率期貨顯示再次加息0.75厘的機會約八成，加息1厘的機會約兩成。

筆者同樣認為加息一厘的機會極微，加息75點子機會則較大。若果聯儲局太進取加息，或加大美國經濟出現衰退的風險。

事實上，市場對加息的反應很大機會負面，美股應該也因此會有短的下調，奈何聯儲局不得不做，主席鮑威爾將於會後向外講述貨幣政策亦要留意。更重要的是，最核心的供應鏈缺失問題從來未因加息而得到解決，這將為經濟發展帶來隱憂。

另一左右大市走勢的就是藍籌業績，尤其是科技巨擘。已公佈季績的Netflix（美：NFLX）、特斯拉（美：TSLA），業績都較市場理想。接下來，微軟（美：MSFT）與谷歌母公司Alphabet（美：GOOG）將於周二公布季績，而Facebook母公司Meta（美：META）則於周三發表相關消息，周四則輪到亞馬遜（美：AMZN）與蘋果（美：AAPL）接棒。

若然具有影響力的科技巨擘能交到符合，甚至超出預期的成績表，則有條件引領大市反彈。

部份散戶或有意趁季績公佈「炒業績」，惟筆者覺得有興趣入市的投資者不妨等待財報公布後出手，皆因賭業績沒有太大意思。以一些具實力且前景正面的科技公司如微軟、蘋果為例，即使季績較預期遜色，亦只會回調數天。散戶選股時，仍然要堅持以公司純利作為重要判斷指標，這樣在風高浪急之下便會最安全。

筆者旗下的基金一向定期買入微軟及蘋果，作長線部署。在疫情纏繞下，這兩間公司都受到供應鏈缺失的全球性問題影響，特別是蘋果iPhone的原材料。

即使市場對iPhone產品有持績的需求，但公司的出貨量明顯較正常時期少，繼而減慢業務發展的速度。在這兩間公司派發成績表時，投資者不妨從幾大範疇去分析，包括現金流、淨利潤、最新動向、技術發展、併購機會等。

若在上述範疇都有不錯的表現，並且對公司前景有信心，則可按自己的投資計劃分段吸納。

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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