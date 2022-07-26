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【內房反彈】保交樓政策下    內房板塊最新數據啓示

研究報告 08:26 2022/07/26

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內房股昨日集體逆市反彈，碧桂園 （02007） 、華潤置地 （01109） 、中國海外 （00688） 上漲2.3%至4.5%。從最新樓宇面積銷售、建材水泥玻璃價格等數據看，在中央政府「保交樓」政策下，內地房地產景氣指數有所回暖。

中金報告表示，內地房地產景氣指數按周小幅回升，主因集中土地拍賣下，供給修復略有加速，需求量縮價升趨勢延續，但停貸帶來局部地區觀望情緒，融資略有下降。

內房行業截至7月16至22日內地30城銷售面積按年跌幅31.06%，較前一周收窄8.16個百分點，7月11至17日銷售均價按年增速14.8%，較前一周加快3.13個百分點。值得注意的是，2022年6月底以來，停貸風波引發房市銷售觀望情緒。這體現在以下兩點，第一是高線與低線銷售差距拉大︰停貸風波主要發生在弱二綫和三、四線，7月初以來一綫城市銷售面積按年大幅反彈，第二是國央企項目受青睞，部分需求流入二手房。

玻璃水泥需求回暖

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欄名 : 大行有路捉

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