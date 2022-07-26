瑞士百達：中國股市具吸引力 財金專欄 2022/07/26 分享： 分享： 面對全球供應鏈瓶頸、能源衝擊、實際收入縮水、金融環境趨緊、新一波新冠疫情等諸多不利因素，全球經濟這艘船可能已不堪重負，無法平靜航行。製造業新定單大幅減少，多個行業已從原材料稀缺迅速轉為庫存過剩。工業活 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 譚思德（Alexandre Tavazzi） 瑞士百達財富管理亞洲首席投資官CIO辦公室及宏觀研究主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 首源投資：基建股為高通脹避風港 2022/07/22 首源投資：基建股為高通脹避風港 專訪 - 瑞士寶盛鄧啟志：股市最壞時刻已過 2022/07/21 瑞士寶盛鄧啟志：股市最壞時刻已過 中金：中國服務業復甦待提速 2022/07/20 中金：中國服務業復甦待提速 施羅德Alex Tedder：滯脹期發掘投資機遇 2022/07/19 施羅德Alex Tedder：滯脹期發掘投資機遇 信銀國際梁淑怡：分散投資應對波動 2022/07/15 信銀國際梁淑怡：分散投資應對波動 中國 經濟 美國 通脹 行業 加息 貨幣政策 股票 板塊 亞洲