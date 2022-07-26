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瑞士百達：中國股市具吸引力

財金專欄 2022/07/26

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面對全球供應鏈瓶頸、能源衝擊、實際收入縮水、金融環境趨緊、新一波新冠疫情等諸多不利因素，全球經濟這艘船可能已不堪重負，無法平靜航行。製造業新定單大幅減少，多個行業已從原材料稀缺迅速轉為庫存過剩。工業活

...

撰文 : 譚思德（Alexandre Tavazzi） 瑞士百達財富管理亞洲首席投資官
CIO辦公室及宏觀研究主管

欄名 : 名家觀點

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