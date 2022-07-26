隨著屯門新盤NOVO LAND 1A期上周開價，首批以低同區二手價約15%出擊，即時成為市場新焦點，除過去周末的新盤成交量即時凍結，僅錄得10多宗交投，二手市況亦受衝擊，除屯門區外，鄰近的元朗及天水圍亦被「打殘」，頻現業主減價，甚至蝕讓離場。

NOVO LAND首批低開，屯元天二手市場直接受衝擊，據區內代理指，二手業主雖然已擴大議幅，但亦難以抗衡，尤其是區內中細價樓，部分更屬單幢樓，本身已有一定樓齡，但無論單位內籠保養，甚至會所配套設施，難以與全新盤相題並論。

而且部分中細價樓賣點為入場價低，但以NOVO LAND首2張價單為例，買家採建築期付款，售價由341.35萬至925.9萬，屬「茂波Plan」的適用範圍，可獲批出9成按揭， 再加上各項置業優惠配合，在目前用家主導下，基本上已網羅市場各類上車客源。

除此之外，代理促成新盤可獲得的佣金，亦遠高於二手物業高，自然更傾向為買家介紹全新盤，令過去周末新界西二手睇樓量大減，客源直接被搶走，引致成交亦冷封，有少部分業主不惜壯士斷臂，寧願蝕讓離場。

屯門豫豐花園8座中層G室，實用面積約450平方呎，2房間隔，據悉日前以536.8萬元易手，呎價11,929元，原業主於3年前以560萬元購入，帳面已蝕約23萬元，若連同使費料蝕約50萬元。

記者：李偉航



▲ NOVO LAND 打殘新界西二手樓市