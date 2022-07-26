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傳設三級制 中概難解窘

財金專欄 2022/07/26

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港股昨反覆偏軟，恒指早段最多跌逾250點，重磅科技藍籌普遍向下，收市跌幅收窄至不足50點。惟阿里巴巴（09988）收市仍挫近2.5%，在一眾重磅藍籌中表現最差。市值十大回流中概股，8家收市報跌，當中3

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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