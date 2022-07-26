傳設三級制 中概難解窘 財金專欄 2022/07/26 分享： 分享： 港股昨反覆偏軟，恒指早段最多跌逾250點，重磅科技藍籌普遍向下，收市跌幅收窄至不足50點。惟阿里巴巴（09988）收市仍挫近2.5%，在一眾重磅藍籌中表現最差。市值十大回流中概股，8家收市報跌，當中3 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 歐洲股滙彈 港股有運行？ 2022/07/25 歐洲股滙彈 港股有運行？ 透視中港美 - 走資貶值夾擊 人行撑市惟艱 2022/07/22 走資貶值夾擊 人行撑市惟艱 透視中港美 - 美滙軟股市彈 後市變數仍多 2022/07/21 美滙軟股市彈 後市變數仍多 透視中港美 - 監管乍暖還寒 科企回吐添壓 2022/07/20 監管乍暖還寒 科企回吐添壓 透視中港美 - 商湯跌勢未止 還看科指季檢 2022/07/20 商湯跌勢未止 還看科指季檢 經濟 美國 港股 美股 通脹 加息 阿里巴巴 大數據 美國國會 滴滴出行