國策促生育錦欣高增長

港股下跌，但國企指數守7000點，不明朗因素仍然揮之不去。但錦欣生殖（01951）昨日逆市上升，除了食正生育國策外，亦加碼深圳醫院以及收購香港生育中心，以及擴長雲南業務，可以支持未來盈利高增長。

錦欣生

...