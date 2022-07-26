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國策促生育錦欣高增長

財金專欄 2022/07/26

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港股下跌，但國企指數守7000點，不明朗因素仍然揮之不去。但錦欣生殖（01951）昨日逆市上升，除了食正生育國策外，亦加碼深圳醫院以及收購香港生育中心，以及擴長雲南業務，可以支持未來盈利高增長。

錦欣生

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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