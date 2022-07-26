國策促生育錦欣高增長 財金專欄 2022/07/26 分享： 分享： 港股下跌，但國企指數守7000點，不明朗因素仍然揮之不去。但錦欣生殖（01951）昨日逆市上升，除了食正生育國策外，亦加碼深圳醫院以及收購香港生育中心，以及擴長雲南業務，可以支持未來盈利高增長。 錦欣生 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【閃袋高息】四因素累港股弱勢 尋找中期高息股等閃袋（第四版） 2022/07/25 【閃袋高息】四因素累港股弱勢 尋找中期高息股等閃袋（第四版） 中字股實力談 - 中外運穩增長 9厘息超吸引 2022/07/23 中外運穩增長 9厘息超吸引 中字股實力談 - 【雙頂陰霾】港股中期都有雙頂 破局要靠元首對話（第四版） 2022/07/22 【雙頂陰霾】港股中期都有雙頂 破局要靠元首對話（第四版） 中字股實力談 - 轉型數字服務 聯想估值便宜 2022/07/22 轉型數字服務 聯想估值便宜 中字股實力談 - 【中美角力】習拜對話走資繼續 港股退守205等削關稅（第四版） 2022/07/21 【中美角力】習拜對話走資繼續 港股退守205等削關稅（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 生育 香港 美國 港股 指數