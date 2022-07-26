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入境檢疫擬寬 「5+2」保險「4+3」驚喜

財金專欄 2022/07/26

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港府正陸續做好準備，以放寬海外入境的隔離限制。消息指，港府8月上旬之前，將拍板把7天檢疫酒店隔離縮短至4或5天，但政策易放難收，港府或先推「5＋2」方案（5天酒店及2天居家檢疫），再逐步放寬酒店檢疫期

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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