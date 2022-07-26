入境檢疫擬寬 「5+2」保險「4+3」驚喜 財金專欄 2022/07/26 分享： 分享： 港府正陸續做好準備，以放寬海外入境的隔離限制。消息指，港府8月上旬之前，將拍板把7天檢疫酒店隔離縮短至4或5天，但政策易放難收，港府或先推「5＋2」方案（5天酒店及2天居家檢疫），再逐步放寬酒店檢疫期 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 11月兩大盛事 入境隔離料已放寬？ 2022/07/25 11月兩大盛事 入境隔離料已放寬？ 有政戲 - 新高官名單快出爐 兩政助料升副局 2022/07/22 新高官名單快出爐 兩政助料升副局 有政戲 - 澳門重手清零 港可否借鏡？ 2022/07/21 澳門重手清零 港可否借鏡？ 有政戲 - 財司與金融巨頭研「習講話」 有重要信息？ 2022/07/20 財司與金融巨頭研「習講話」 有重要信息？ 有政戲 - 夏解讀習7•1講話 新班子3點啟示 2022/07/19 夏解讀習7•1講話 新班子3點啟示 疫情 隔離檢疫 酒店 防疫措施 李家超 梁熙 傅流螢