內房業優先保障住戶!

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財金專欄 02:30 2022/07/26

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環球股市周一保持審慎，美國周三（香港時間周四凌晨）將宣布議息結果，周四將宣布第二季度GDP，一般相信，聯儲局今次仍會繼續加息四分三厘，市場更關心的是儲局及鮑威爾主席對通脹和加息後向的看法。此外，繼第一

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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