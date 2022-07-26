內房業優先保障住戶! 財金專欄 02:30 2022/07/26 分享： 分享： 環球股市周一保持審慎，美國周三（香港時間周四凌晨）將宣布議息結果，周四將宣布第二季度GDP，一般相信，聯儲局今次仍會繼續加息四分三厘，市場更關心的是儲局及鮑威爾主席對通脹和加息後向的看法。此外，繼第一 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 建造業創新靠舵手! 2022/07/22 建造業創新靠舵手! 投資坐標 - 盈喜收高息 待新材料收成！ 2022/07/20 盈喜收高息 待新材料收成！ 投資坐標 - 化工股停牌似有好消息! 2022/07/19 化工股停牌似有好消息! 投資坐標 - 「盈利王」今年料派超高息! 2022/07/15 「盈利王」今年料派超高息! 投資坐標 - 「毒股」大賺狂奔創新高! 2022/07/13 「毒股」大賺狂奔創新高! 旭輝控股集團（00884） 瑞安建業（00983） 招商局商業房託（01503） 美股 理文化工（00746） 滬港聯合（01001） 理文造紙（02314） 港股 盈警