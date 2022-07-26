【市場展望】世界經濟二次探底不容低估 管濤：中國外需疲軟將引3種連鎖反應（第三版）

上半年受新冠疫情、地緣政治衝擊影響環球經濟，中國主要的挑戰，來自統計疫情防控和經濟社會發展，至於下半年至明年世界經濟如何？中銀證券全球首席經濟學家管濤認為世界經濟二次探底可能引發的外部衝擊。

管濤解釋，中國近年受疫情影響、國內經濟復甦不均衡、基礎不穩固，對外需的依賴度邊際上仍有所加強。盡管10多年前相比，中國對外依存度下降，增強中國經濟抗外部衝擊風險能力。

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鑑於2008年金融海嘯爆發危機，同年11月起中國出口遭受重創，按年負增長。中國於年底宏觀調控迅速，從防過熱防通脹轉向穩增長，並推出了兩年4萬億元人民幣一攬子投資計劃。結果，2009年中國出口額下降16.0%，出口量下降10.4%，但經濟增長9.4%

如果世界經濟二次探底，對中國經濟的影響與2009年相比將會怎樣呢？管濤指，做好應對世界經濟下行，甚至二次衰退的準備。

於2009年，中國外需負貢獻情況下，通過消費和投資雙輪驅動，才實現了經濟的V形反彈。他表示，

「這次外需的潛在波動，對中國經濟的影響程度，將取決於內需接棒的速度和效率。」



不可低估外需對經濟增長拉動作用

從數據上可看到，中國出口價格上漲跟不上進口成本的上升，因為自2021年2月以來，中國貿易條件指數持續低於100。

另外，2018年以來，美國從中國進口價格相對指數持續低於100，今年上半年平均為95.23，較2021年全年均值低1.6%。管濤認為，這與國內需求不足，中國企業更多依靠國際市場消化產能，造成出口部門過度競爭有關。（見圖一）

據國家統計局數據，外需對中國經濟增長貢獻率平均為23.2%，今年上半年更是高達35.8%，較2015年至2019年平均1.1%水平。（見圖二）然而，中國外需疲軟，將會引起3種連鎖反應，

1.直接影響製造業投資：據數據顯示，上半年製造業投資佔整體固定資產投資的30.5%，按年上升1.2個百分點。外需不景氣有可能加重市場預期轉弱，進一步抑制投資意願……

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（第二版更新於16：04分 新增3個連鎖反應）

（第三版更新於17：56分 新增4大經濟情境）

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