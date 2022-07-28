【復航趨勢】秋冬處處通 浙証：5個原因 航空需求或迎爆發式增長（第二版）

本文第一版提及，浙商証券總結內地航空業發展、比較外國數據，以及參考過去幾次危機後的行業復甦等情況，料內地航空業在疫情過後，有望迎來迎爆發式增長。

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至於在行業具爆發式增長的機遇下，料相關股份的盈利表現有望受惠，詳情......

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【第一版刊於14：01】

海外多國自今年第一季起逐步放寬防疫措施，並將航空旅遊活動漸漸回復正常，而近日有報道指，港府決心與海外通關，並以11月作為「死綫」。雖然由現在至11月仍有不少變數，去年中已推出的壬寅年《通勝》內，預言的「秋冬處處通」能否成真仍有待觀察，但內地券商浙商証券預計，一旦通關，航空需求或迎爆發式增長。

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黃國英專訪 下半年投資組合最新部署【下一頁】

浙商証券回顧A股市場歷次航空股行情，發現主要驅動因素可歸納為3個因素，包括：供需錯配、油價暴跌及人民幣升值。其中，供需是核心驅動力（見圖一）。浙商証券進一步指，十四五期間航空供給增速明顯走向下，而疫情過後需求側有望爆發，因此或出現明顯供需錯配，新一輪供需大周期醖釀中。

對航空股而言，兩個對盈利有重要啟示的指標：RPK（旅客周轉量）及客座率，簡單來說，主要受旅客運輪人次及航距有關（見圖二及三），所以，若全球通關，加上旅客數目上升，無疑有利航空股盈利回升，而浙商証券回顧疫情前內地航空業情況，發現行業RPK與航空客量及航距變幅高度吻合（見圖四及五）。

浙商証券續指，除了非典型肺炎疫情、2008年金融危機、2019年地區政治影響3次罕見失速外，航空RPK、旅客量均保持雙位數正增長......

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