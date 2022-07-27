【大市趨勢】基金經理：Easy money年代已過去 部署要偏保守

美國今年正式踏入加息周期，市場關注7月27日的議息會議結果。宏利投資管理大中華區股票部執行總監及高級投資組合經理方君明早前在接受《投資理財周刊》專訪時表示，「市場目前仍有很多不明朗因素，如加息、通脹及疫情都揮之不去，在這樣的情況下，就要放慢點，保守點，大環境改變，投資策略都要改。」

Easy money年代已經過去，受到不同因素影響，如果好似以前咁，搵跌得多的板塊去撈底，今時今日就唔太適合。

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「過去10年的股市表現可以用來參考，雖然現在是低位，但不能夠用以前那套去評估。好多人用歷史數據去比較， 但大環境已經有所改變，現在不能再以過往的標準去比較。港股其實永遠都有機會，視乎你點部署，如果牌面唔順，就要保守點。」

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