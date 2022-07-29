美元與黃金掛鉤可抗通脹？ 國際 16:05 2022/07/29 分享： 分享： 俄烏戰爭、新冠疫情及供應鏈等因素影響，英美等地通脹按年急升超過9%，創過去40年來新高，各地民眾都承受燃料、糧食及日用品價格飆升帶來的沉重生活成本壓力。 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 通脹重創鄉村地區 美國人寧願搬返市區住 2022/07/26 通脹重創鄉村地區 美國人寧願搬返市區住 人手短缺加通脹夾擊 英國倒閉餐廳按年增逾6成 2022/07/25 人手短缺加通脹夾擊 英國倒閉餐廳按年增逾6成 倫敦救護員求OT 嘆人工跑輸通脹唔夠生活開支 2022/07/22 倫敦救護員求OT 嘆人工跑輸通脹唔夠生活開支 英國NHS醫護威脅秋天罷工 不滿加薪幅度低過通脹 2022/07/22 英國NHS醫護威脅秋天罷工 不滿加薪幅度低過通脹 英國通脹再創40年新高 6月CPI按年升9.4% 2022/07/20 英國通脹再創40年新高 6月CPI按年升9.4% 你可能感興趣 通脹重創鄉村地區 美國人寧願搬返市區住 17:14 2022/07/26 通脹重創鄉村地區 美國人寧願搬返市區住 人手短缺加通脹夾擊 英國倒閉餐廳按年增逾6成 15:30 2022/07/25 人手短缺加通脹夾擊 英國倒閉餐廳按年增逾6成 倫敦救護員求OT 嘆人工跑輸通脹唔夠生活開支 18:29 2022/07/22 倫敦救護員求OT 嘆人工跑輸通脹唔夠生活開支 最新專欄文章 約翰遜冀成「世界之王」 皆因幼時家庭創傷？ 2022/07/23 約翰遜冀成「世界之王」 皆因幼時家庭創傷？ 約翰遜童年受家庭創傷 塑造獨特性格 2022/07/22 約翰遜童年受家庭創傷 塑造獨特性格 拆解安倍任內政策 日本未來何去何從？ 2022/07/16 拆解安倍任內政策 日本未來何去何從？ 槍械管制歧視非裔美憲法存雙重標準 2022/07/09 槍械管制歧視非裔美憲法存雙重標準 槍管制度歧視非裔 美國憲法早埋伏線？ 2022/07/08 槍管制度歧視非裔 美國憲法早埋伏線？ 經濟 貨幣政策 美元 黃金 金價 通脹 CPI 美國