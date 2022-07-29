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美元與黃金掛鉤可抗通脹？

國際 16:05 2022/07/29

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俄烏戰爭、新冠疫情及供應鏈等因素影響，英美等地通脹按年急升超過9%，創過去40年來新高，各地民眾都承受燃料、糧食及日用品價格飆升帶來的沉重生活成本壓力。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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