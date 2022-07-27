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【內銀趨勢】3000億憧憬 高盛分析內銀影響（附7內銀目標價）

研究報告 08:10 2022/07/27

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據《路透社》引述消息人士報導，內地計劃成立一個規模最高達3,000億元（人民幣，下同）的房地產基金計劃，拯救財困內房，帶動內房板塊本周報復式反彈，但同時出手相助的內銀板塊則明顯受壓。高盛估計，基金最多可為一眾開發商撬動逾3萬億元的融資，至於建設銀行 （00939） 承諾注資500億元，高盛認為對公司基本面影響輕微。

據《路透社》引述消息指，國務院已批准設立房地產基金，支援12家面對流動性問題的房企，目前已獲建設銀行 （00939） 承諾注資500億元，並從人民銀行取得300億元貸款額度，整個基金規模最高可擴大至2,000億至3,000億元。

報道指，監管機構及地方政府將會揀選合資格接受支援的房地產開發商，透過向內房認購其發行的金融產品，或向國企提供貸款收購問題房企的地產項目等方法，注入資金救助內房企業。

高盛估計是次注資會令建行的的普通股權一級資本（CET1）比率下跌27個基點。雖然建行財務狀況穩健，出資對公司基本面影響輕微，但高盛認為是次中央為財困內房提供融資的政策，將不利內銀估值，因為它們的不良貸款處置進程會被延遲。而根據日本泡沫經濟爆破的教訓，延遲計提不良貸款會令財務問題激化，並推遲復甦的出現時間。

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高盛認同向不同機構注資，及拯救無法生存的企業，有助支持信貸並補充資本，但實行之前應該先完成內房的資產負債表出清（即加快資產的優化配置，加快不良資產的整合），及重組資本結構。

按報導內容，目前只有建行承諾注資，但高盛不排除其他內銀日後加入的可能性，屆時它們也要面對CET1比率下跌的問題。而考慮到各內銀的內房相關風險趟口，高盛認為港股中以招商銀行 （03968） 及農業銀行 （01288） 受內房危機影響而估值進一步下調的空間最小。以下為高盛予7間內銀的最新目標價（綠字為「買入」評級，黃字為「中性」評級，紅字為「沽出」評級）：

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撰文 : 陳煒傑 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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