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阿里炒迎北水 反彈毋須亢奮

財金專欄 2022/07/27

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大型中概股保住美股上市地位機會渺茫，阿里巴巴（09988）公布決定申請港美雙重主要上市，預計年底前完成。市場熱炒阿里轉為在港雙重上市後，有望納入港股通迎來北水。阿里周一失守百元大關後，昨急彈近半成一洗

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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