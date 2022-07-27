阿里炒迎北水 反彈毋須亢奮 財金專欄 2022/07/27 分享： 分享： 大型中概股保住美股上市地位機會渺茫，阿里巴巴（09988）公布決定申請港美雙重主要上市，預計年底前完成。市場熱炒阿里轉為在港雙重上市後，有望納入港股通迎來北水。阿里周一失守百元大關後，昨急彈近半成一洗 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 傳設三級制 中概難解窘 2022/07/26 傳設三級制 中概難解窘 透視中港美 - 歐洲股滙彈 港股有運行？ 2022/07/25 歐洲股滙彈 港股有運行？ 透視中港美 - 走資貶值夾擊 人行撑市惟艱 2022/07/22 走資貶值夾擊 人行撑市惟艱 透視中港美 - 美滙軟股市彈 後市變數仍多 2022/07/21 美滙軟股市彈 後市變數仍多 透視中港美 - 監管乍暖還寒 科企回吐添壓 2022/07/20 監管乍暖還寒 科企回吐添壓 美國 港股 美元 美股 阿里巴巴 港股通 回購 印花稅 第二上市 減持