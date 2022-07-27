政府大興土木 聯塑今年復甦 財金專欄 2022/07/27 分享： 分享： 中美元首對話刺激中港兩地股市昨日上升，會否有成果要等待，但中央刺激經濟則逼切，除了推動水利工程等基建外，也鬆動房地產調控，可以拉動建材需求。中國聯塑（02128）可以結束去年盈利倒退，今年恢復兩成增長 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【中美博奕】習拜對話在即 歷史話港股會前表現好過會後（第四版） 2022/07/26 【中美博奕】習拜對話在即 歷史話港股會前表現好過會後（第四版） 中字股實力談 - 國策促生育錦欣高增長 2022/07/26 國策促生育錦欣高增長 中字股實力談 - 【閃袋高息】四因素累港股弱勢 尋找中期高息股等閃袋（第四版） 2022/07/25 【閃袋高息】四因素累港股弱勢 尋找中期高息股等閃袋（第四版） 中字股實力談 - 中外運穩增長 9厘息超吸引 2022/07/23 中外運穩增長 9厘息超吸引 中字股實力談 - 【雙頂陰霾】港股中期都有雙頂 破局要靠元首對話（第四版） 2022/07/22 【雙頂陰霾】港股中期都有雙頂 破局要靠元首對話（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 中國國務院 中國 經濟 美元 銷售