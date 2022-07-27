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政府大興土木 聯塑今年復甦

財金專欄 2022/07/27

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中美元首對話刺激中港兩地股市昨日上升，會否有成果要等待，但中央刺激經濟則逼切，除了推動水利工程等基建外，也鬆動房地產調控，可以拉動建材需求。中國聯塑（02128）可以結束去年盈利倒退，今年恢復兩成增長

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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