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加息香港樓價不跌反升?

財金專欄 14:00 2022/07/26

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銀行加息，理論上對樓市有一定衝擊，因為供樓支出增加，購買力相對減少，緊隨樓價亦有機會下降。然而，金管局早於2010年推出壓力測試機制，置業人士證明能承擔加息3厘的壓力才能入市，故2015至2018年間，美國加息周期下，香港樓價不跌反升。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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