加息香港樓價不跌反升? 財金專欄 14:00 2022/07/26 分享： 分享： 銀行加息，理論上對樓市有一定衝擊，因為供樓支出增加，購買力相對減少，緊隨樓價亦有機會下降。然而，金管局早於2010年推出壓力測試機制，置業人士證明能承擔加息3厘的壓力才能入市，故2015至2018年間，美國加息周期下，香港樓價不跌反升。 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 下周美國再加息 港樓市再受考驗 2022/07/16 下周美國再加息 港樓市再受考驗 【星級名家】曾淵滄：美國加息周期很可能近尾聲（一文盡覽不斷更新） 今日 【星級名家】曾淵滄：美國加息周期很可能近尾聲（一文盡覽不斷更新） 美國加息周期很可能近尾聲 2022/07/25 美國加息周期很可能近尾聲 【加息趨勢】「財爺」預告加息將至 投資「審慎」可贏？ 今日 【加息趨勢】「財爺」預告加息將至 投資「審慎」可贏？ 你可能感興趣 下周美國再加息 港樓市再受考驗 14:00 2022/07/16 下周美國再加息 港樓市再受考驗 【星級名家】曾淵滄：美國加息周期很可能近尾聲（一文盡覽不斷更新） 今日 18:25 【星級名家】曾淵滄：美國加息周期很可能近尾聲（一文盡覽不斷更新） 美國加息周期很可能近尾聲 01:00 2022/07/25 美國加息周期很可能近尾聲 最新專欄文章 專家樓論 - 二手納米樓捱打 今日 二手納米樓捱打 專家樓論 - 蝕讓持續 輪到2019？ 2022/07/25 蝕讓持續 輪到2019？ 「息魔」重臨 樓市生態大轉變 2022/07/23 「息魔」重臨 樓市生態大轉變 專家樓論 - 樓價跌幾多有承接？ 2022/07/23 樓價跌幾多有承接？ 專家樓論 - 新盤未售餘貨節節上升 2022/07/22 新盤未售餘貨節節上升 香港物業 經濟 按揭貸款 H按 加息 發展商