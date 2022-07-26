加息香港樓價不跌反升?

銀行加息，理論上對樓市有一定衝擊，因為供樓支出增加，購買力相對減少，緊隨樓價亦有機會下降。然而，金管局早於2010年推出壓力測試機制，置業人士證明能承擔加息3厘的壓力才能入市，故2015至2018年間，美國加息周期下，香港樓價不跌反升。

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