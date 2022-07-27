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信銀國際劉健民：市場預期美衰退

財金專欄 2022/07/27

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在2022年上半年，美股經歷了自1970年以來（除2008金融海嘯之外），最為失色的半年結表現。標普500指數下跌20.6%，代表高成長股的納斯達克指數下挫29.5%，反映傳統板塊表現的道瓊斯工業平均

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撰文 : 劉健民 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行副總經理兼投資主管

欄名 : 名家觀點

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