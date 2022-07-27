信銀國際劉健民：市場預期美衰退 財金專欄 2022/07/27 分享： 分享： 在2022年上半年，美股經歷了自1970年以來（除2008金融海嘯之外），最為失色的半年結表現。標普500指數下跌20.6%，代表高成長股的納斯達克指數下挫29.5%，反映傳統板塊表現的道瓊斯工業平均 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉健民 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行副總經理兼投資主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞士百達：中國股市具吸引力 2022/07/26 瑞士百達：中國股市具吸引力 首源投資：基建股為高通脹避風港 2022/07/22 首源投資：基建股為高通脹避風港 專訪 - 瑞士寶盛鄧啟志：股市最壞時刻已過 2022/07/21 瑞士寶盛鄧啟志：股市最壞時刻已過 中金：中國服務業復甦待提速 2022/07/20 中金：中國服務業復甦待提速 施羅德Alex Tedder：滯脹期發掘投資機遇 2022/07/19 施羅德Alex Tedder：滯脹期發掘投資機遇 疫情 經濟 美國 美股 銀行 金融 通脹 加息 股票 商品