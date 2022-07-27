信銀國際劉健民：市場預期美衰退

在2022年上半年，美股經歷了自1970年以來（除2008金融海嘯之外），最為失色的半年結表現。標普500指數下跌20.6%，代表高成長股的納斯達克指數下挫29.5%，反映傳統板塊表現的道瓊斯工業平均

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