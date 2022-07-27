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「息魔」殺到 「呼吸Plan」買家最高危

財金專欄 14:00 2022/07/27

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面對加息周期，3類型買家處境最高危，包括之前採用建期購買樓花、選用發展商「呼吸Plan」（發展商借出的一按及二按貸款優惠，毋須通過壓力測試或入息證明），以及承造高成數按揭的買家。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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