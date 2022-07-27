「息魔」殺到 「呼吸Plan」買家最高危 財金專欄 14:00 2022/07/27 分享： 分享： 面對加息周期，3類型買家處境最高危，包括之前採用建期購買樓花、選用發展商「呼吸Plan」（發展商借出的一按及二按貸款優惠，毋須通過壓力測試或入息證明），以及承造高成數按揭的買家。 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 二手房調控＋按息升 樓市臨拐點 2021/05/27 二手房調控＋按息升 樓市臨拐點 按息回升須警惕 穩增供應助上車 2021/12/30 按息回升須警惕 穩增供應助上車 按息加至4厘 月入6萬供得起樓？ 2022/03/30 按息加至4厘 月入6萬供得起樓？ 按息隨時上升 小業主點揀好？ 2022/06/09 按息隨時上升 小業主點揀好？ 你可能感興趣 二手房調控＋按息升 樓市臨拐點 03:00 2021/05/27 二手房調控＋按息升 樓市臨拐點 按息回升須警惕 穩增供應助上車 01:00 2021/12/30 按息回升須警惕 穩增供應助上車 按息加至4厘 月入6萬供得起樓？ 13:57 2022/03/30 按息加至4厘 月入6萬供得起樓？ 最新專欄文章 專家樓論 - 等待數據說明一切 今日 等待數據說明一切 專家樓論 - 加息香港樓價不跌反升? 2022/07/26 加息香港樓價不跌反升? 專家樓論 - 二手納米樓捱打 2022/07/26 二手納米樓捱打 專家樓論 - 蝕讓持續 輪到2019？ 2022/07/25 蝕讓持續 輪到2019？ 「息魔」重臨 樓市生態大轉變 2022/07/23 「息魔」重臨 樓市生態大轉變 一手市場 香港物業 按揭貸款 轉按 物業 加息 銀行