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中國經濟新特點 對外關注全綫提高

財金專欄 2022/07/27

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中國經濟界近期有個新特點，是經濟學者對國際大局、全球市場的關注度全綫提高，不僅有預測中國經濟下半場時，內外兼顧而論的，也有專題演講，大談世界大變局。有人說這種現象是國際關係學者悄然退場，經濟學者衝上一

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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