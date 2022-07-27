中國經濟新特點 對外關注全綫提高

中國經濟界近期有個新特點，是經濟學者對國際大局、全球市場的關注度全綫提高，不僅有預測中國經濟下半場時，內外兼顧而論的，也有專題演講，大談世界大變局。有人說這種現象是國際關係學者悄然退場，經濟學者衝上一

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