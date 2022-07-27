中國經濟新特點 對外關注全綫提高 財金專欄 2022/07/27 分享： 分享： 中國經濟界近期有個新特點，是經濟學者對國際大局、全球市場的關注度全綫提高，不僅有預測中國經濟下半場時，內外兼顧而論的，也有專題演講，大談世界大變局。有人說這種現象是國際關係學者悄然退場，經濟學者衝上一 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 專家論樓市 應該怎麼救？ 2022/07/26 專家論樓市 應該怎麼救？ 國情知聞 - 國務院敲定 新「雙穩」目標 2022/07/25 國務院敲定 新「雙穩」目標 國情知聞 - 下半年經濟如何走 待月底中央決策 2022/07/23 下半年經濟如何走 待月底中央決策 國情知聞 - 疫後重構 供需變局 2022/07/22 疫後重構 供需變局 國情知聞 - 下半年谷經濟 通脹成新焦點 2022/07/21 下半年谷經濟 通脹成新焦點 疫情 中國 美國 外滙 通脹 貨幣政策 財政政策 國際關係 國家外滙管理局 清華大學