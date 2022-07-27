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授勳原裝版本無段崇智 DQ另有其人

財金專欄 2022/07/27

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今年七一授勳名單延至今日（27日）才公布，曾引起各種揣測，包括把中大前校董會主席梁乃鵬、及校長段崇智DQ（取消資格）剔出名單；但可靠消息指出，絕無此事，梁、段二人根本從未在授勳批准名單之上。

反而，真正

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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