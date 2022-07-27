授勳原裝版本無段崇智 DQ另有其人 財金專欄 2022/07/27 分享： 分享： 今年七一授勳名單延至今日（27日）才公布，曾引起各種揣測，包括把中大前校董會主席梁乃鵬、及校長段崇智DQ（取消資格）剔出名單；但可靠消息指出，絕無此事，梁、段二人根本從未在授勳批准名單之上。 反而，真正 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 889人授勳名單出爐 創回歸新高 今日 889人授勳名單出爐 創回歸新高 你可能感興趣 889人授勳名單出爐 創回歸新高 今日 01:00 889人授勳名單出爐 創回歸新高 最新專欄文章 有政戲 - 入境檢疫擬寬 「5+2」保險「4+3」驚喜 2022/07/26 入境檢疫擬寬 「5+2」保險「4+3」驚喜 有政戲 - 11月兩大盛事 入境隔離料已放寬？ 2022/07/25 11月兩大盛事 入境隔離料已放寬？ 有政戲 - 新高官名單快出爐 兩政助料升副局 2022/07/22 新高官名單快出爐 兩政助料升副局 有政戲 - 澳門重手清零 港可否借鏡？ 2022/07/21 澳門重手清零 港可否借鏡？ 有政戲 - 財司與金融巨頭研「習講話」 有重要信息？ 2022/07/20 財司與金融巨頭研「習講話」 有重要信息？ 傅流螢 香港 林鄭月娥 習近平 李家超 段崇智 梁乃鵬 政治 中國光大控股（00165）