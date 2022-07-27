辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 財金專欄 2022/07/27 分享： 分享： 英國保守黨黨魁選舉9月5日將有結果，而為期1個多月的競選活動正式展開，兩位最終候選人周一（25日）出席首場電視辯論。兩人在經濟、民生、外交等多個議題上唇槍舌劍，卻意外於對華立場上產生更多火花，互相批評 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 2022/07/26 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 國金札記 - 酷熱常態化 歐基建「砍掉重練」？ 2022/07/26 酷熱常態化 歐基建「砍掉重練」？ 國金札記 - 美碼頭醞釀罷工 供應鏈難復原 2022/07/25 美碼頭醞釀罷工 供應鏈難復原 國金札記 - 另類角度看通脹 高油價是機遇？ 2022/07/22 另類角度看通脹 高油價是機遇？ 國金札記 - 競爭激烈訂戶再跌 Netflix變陣開源 2022/07/21 競爭激烈訂戶再跌 Netflix變陣開源 中國 英國 外交 約翰遜 經濟衰退 辛偉誠 英國保守黨 卓慧思 英鎊