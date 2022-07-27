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辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬

財金專欄 2022/07/27

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英國保守黨黨魁選舉9月5日將有結果，而為期1個多月的競選活動正式展開，兩位最終候選人周一（25日）出席首場電視辯論。兩人在經濟、民生、外交等多個議題上唇槍舌劍，卻意外於對華立場上產生更多火花，互相批評

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撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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