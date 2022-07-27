油價難跌高息產油股穩陣! 財金專欄 02:30 2022/07/27 分享： 分享： 阿里巴巴（09988）宣布擬在香港轉為主要上市地位，市場預期它將可免除在美國退市的潛在風險，還可加入中港通方便內地資金吸納其股份，消息令阿里上升近5%至104.4元，類似地位的科技股亦受惠，「港股場主 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 內房業優先保障住戶! 2022/07/26 內房業優先保障住戶! 投資坐標 - 建造業創新靠舵手! 2022/07/22 建造業創新靠舵手! 投資坐標 - 盈喜收高息 待新材料收成！ 2022/07/20 盈喜收高息 待新材料收成！ 投資坐標 - 化工股停牌似有好消息! 2022/07/19 化工股停牌似有好消息! 投資坐標 - 「盈利王」今年料派超高息! 2022/07/15 「盈利王」今年料派超高息! 美股 A股 中國海洋石油（00883） 康臣葯業（01681） 東岳集團（00189） 旭輝控股集團（00884） 阿里巴巴－SW（09988） 港股 理文化工（00746） 葉氏化工（00408）