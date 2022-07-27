油價難跌高息產油股穩陣!

阿里巴巴（09988）宣布擬在香港轉為主要上市地位，市場預期它將可免除在美國退市的潛在風險，還可加入中港通方便內地資金吸納其股份，消息令阿里上升近5%至104.4元，類似地位的科技股亦受惠，「港股場主

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