【息口趨勢】FOMC會議明晨揭盅 拆解市場緊盯美息5焦點

美聯儲一連兩日FOMC議息會議，本港時間周四凌晨揭盅。市場普遍預期連續第2次加息0.75厘，雖然仍有可能出乎市場預期大幅加息1厘，但風險相對較低。

惟會議仍為全球股滙債市關注焦點，尤其今次會議沒有各儲局成員的季度經濟預測報告公布，主席鮑威爾記者會上對經濟、通脹、息口後向，以至縮減資產負債表等議題透露的風向，更為市場緊盯的焦點。綜合市場關注的5大焦點議題如下：

1.9月加息步伐

若美聯儲一如市場再加息0.75厘後，聯邦基金利率將升至2.25至2.5厘水平。9月會否連續第3次加息0.75厘遏抑通脹，後市減慢步伐至0.5厘或以下，相信為投資市場最想由鮑威爾口中得到啟示的問題。

鮑威爾過去兩次FOMC會後記者會，都有就下次議息會議的加息範圍作暗示。但面對41年來超高通脹，以及連環急加息衝擊，經濟及就業市場承受能力恐怕誰也說不準。9月下次FOMC會議前，美國還有2次CPI及非農職位數據公布，鮑威爾會否提前對息口前景作清晰指引還存變數。

2.可接受美息起出「中性」水平

根據上次6月會後公布的季度經濟預測報告，18名理事對美息長遠「中性」水平預測為2.25至2.5厘。若今次FOMC加息0.75厘，已達此水平。為遏抑通脹飛升，美聯儲願意接受美息超出此中性水平幅度多少，亦為投資者關注的另一焦點。

利率期貨最近顯示，市場預期美息至今年12月於3.25至3.5厘，見頂的機會已逾五成；至明年6月開始減至3厘至3.25厘的機會逾五成。

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