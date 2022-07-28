【經濟把脈】內地增速恐難達標 摩通朱海斌：幣策是必須但非最重要一環【第二版】 研究報告 12:38 2022/07/28 分享： 分享： 上半年內地疫情持續反复，各地防控政策此起彼伏，加上外圍經濟亦危機處處，令來自歐美各地的外部需求不似去年旺盛，據國統局早前公佈，內地第二季經濟按年增長0.4%，低過市場預期的1%，按季更加倒退2.6%，面對種種挑戰和壓力，內地經濟應該如何突破重圍呢？ ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉雅文 投資理財周刊 欄名 : 名家看法 相關文章 黃國英 宏觀做好兩預期 組合要有三配置 2022/07/25 黃國英 宏觀做好兩預期 組合要有三配置 你可能感興趣 黃國英 宏觀做好兩預期 組合要有三配置 00:01 2022/07/25 黃國英 宏觀做好兩預期 組合要有三配置 最新專欄文章 【星級分析師】任澤平：預售房屋的中國現狀、國際經驗與啟示 今日 【星級分析師】任澤平：預售房屋的中國現狀、國際經驗與啟示 【星級名家】曾淵滄：美國加息周期很可能近尾聲（一文盡覽不斷更新） 2022/07/27 【星級名家】曾淵滄：美國加息周期很可能近尾聲（一文盡覽不斷更新） 【陸叔談大市】陳永陸：內房項目「爛尾」拖延A股及港股（不斷更新） 2022/07/26 【陸叔談大市】陳永陸：內房項目「爛尾」拖延A股及港股（不斷更新） 【星級名家】曾淵滄：趁壞消息吸收息股（一文盡覽不斷更新） 2022/07/16 【星級名家】曾淵滄：趁壞消息吸收息股（一文盡覽不斷更新） 【進口趨勢】內地今年進口勢頭大放緩 瑞銀汪濤料增長跌至單位數 2022/07/16 【進口趨勢】內地今年進口勢頭大放緩 瑞銀汪濤料增長跌至單位數 減息 民企內房股 內地物業 中國市場 宏觀分析 財政政策 經濟 貨幣政策 中國