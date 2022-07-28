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【經濟把脈】內地增速恐難達標 摩通朱海斌：幣策是必須但非最重要一環【第二版】

研究報告 12:38 2022/07/28

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上半年內地疫情持續反复，各地防控政策此起彼伏，加上外圍經濟亦危機處處，令來自歐美各地的外部需求不似去年旺盛，據國統局早前公佈，內地第二季經濟按年增長0.4%，低過市場預期的1%，按季更加倒退2.6%，面對種種挑戰和壓力，內地經濟應該如何突破重圍呢？

...

撰文 : 劉雅文 投資理財周刊

欄名 : 名家看法

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