【由脹轉滯】美經濟陷衰退 張憶東：美股將從「盈利泡沫」走向「盈利懸崖」（第二版）

美國通脹失控，美國聯儲局密密宣布加息遏制通脹。「冠軍分析師」、興業證券全球首席策略分析師張憶東認為，美國滯漲走向衰退是基礎情形，「軟著陸」概率少。

（第二版更新於7月28日 12：14分）

美國聯儲局於7月27日凌晨宣布加息0.75厘，是今年第5次議息結果。張憶東指出，隨著美聯儲加息、金融條件收緊，他展望：「下半年美股回購動能將趨弱，而回購是過去多年推動美股行情的重要動力。」在低利率環境中，大量的美股上市公司通過發債進而回購股份，從而提高每股盈利預測（EPS）

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張憶東指美國通脹失控已讓美國聯儲局信用動搖，2%通脹目標需要捍衛，但奈何通脹因素依然突出。他再次重申年初演繹情形：

衰退換通脹，實為政策窘境

根據過住90年代末以來經驗來看，除了衰退、原油消費量對美國需求變動並不敏感。此外，影響核心通脹的分項，包括：超過3分之1機動車及零部件分項，主要還是掣肘於缺芯，因此張憶東料緩解不會太快。

至於歐洲經濟方面，目前當地經濟與2011年歐化危機期間，當前經濟環境沒有更好，但債務壓力更大。歐央行於7月宣布加息0.5厘，同時推出傳導保護工具（Transmission Protection Instrument， TPI）該工具將維持貨幣政策的一致性。

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最終走向衰退情形下，美股將從「盈利泡沫」走向「盈利懸崖」，首先先從盈利泡沫說起。

疫情以來，美國企業受益於政府財政補貼下，居民商品消費帶來提升收入同時，無需支付過高勞動力成本，從而帶來「盈利膨脹」。

據歷史長周期規律，以下兩因素為美股盈利分析的有效切入點： （1）美國商品消費對應收入端 （2）勞動力成本對應成本端

張憶東表示，不論短周期，還是60年代長周期（自有紀錄以來），美國商品消費或單位勞動力成本走勢，均與美國整體企業利潤高度一致，與自有紀錄以來的標普500指數每股盈利預測（EPS）走勢高度擬合（見圖一）。

後續有望看到……

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