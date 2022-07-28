【加息趨勢】美銀證券分析 加息趨勢對本地地產股影響

美國持續加息，港美息差拉闊，市場關注香港何時會跟隨美國的腳步、對供樓人士的按揭利率影響有多大，若加息影響本港樓價，或影響市民入市意欲及對地產股前景不利。

美銀證券發表報告指，對本地地產股持中性看法，指行業估值偏低，普遍擁有穩健的資產負債表，不過，在需求方面，則有機會受下半年按揭利率大幅上升縮影響。

該行提到，若香港政府在11月放寬入境檢疫措施，對租務市場將帶來利好作用。該行看好資產負債表穩健、具防守性及可受惠通關的公司，包括長實 （01113） 、領展 （00823） 、太古A （00019） 及希慎 （00014） 。

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美銀證券估計，港元1個月同業拆息（HIBOR）至今年底將升至3.1%；料1個月HIBOR至2023年底將升至3.35%。此外，該行預期，若美國經濟陷入衰退，香港經濟將無可避免受拖累，並影響對住屋需求。

該行估計，各地產商的2022年上半年盈利平均將跌6%，不過估計雖然盈利下跌，但不會減派息。

編輯：陳紫瑩

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