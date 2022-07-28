【中美角力】美續刁難中概股 阿里回港避 高盛分析股價利好 下隻又會是誰

阿里巴巴 （09988） 7月26日公告，董事會已授權公司管理層申請在香港聯交所主板改變上市地位為主要上市，預期將於2022年年底前生效。一眾中概股有望跟蹤阿里步伐，改為在港主要上市，高盛分析此舉對中概股股價表現的三個利好──吸引北水投資、迴避退市風險、消除估值折讓。

中概股選擇在港主要上市的最大利好，固然是符合「港股通」的參與資格，成為北水的可投資對象。高盛指出，中概股參與「港股通」並成為北水買貨對象，可帶來三重利好：

一、「港股通」會成為中概股擴大投資者基礎、受益於巨額資金池的高效渠道。自2014年港股互聯互通開始，南向投資者至今已成為港股市場最大的資金流入來源，累計港股淨買入市值超3,000億美元。同時，港股通股份合計的北水持股比例已升至7.3%，而北水亦佔了港交所日均成交額的10.5%。高盛估計，假若阿里巴巴及其他二次上市中概股回流後，北水持股比例達至港股通內科技股的相若水平，未來數年將可錄得280億美元（折合約2,198億港元）的北水淨流入。

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二、分散退市風險。中概股獲得在港主要上市地位，容許企業分散退市風險，就算美國監管機構強迫中概股退市也不阻礙股份於公開市場交易。高盛假設，若《美國創新與競爭法案》（USICA）於美國中期選舉後通過，加上《外國公司問責法》加速執行，在美國上市的中概股最快會於2023上半年被迫退市。

三、反映監管放寬。高盛認為是次阿里回流的時間點，正是內地內地經歷18個月對民企經營的嚴厲監管後逐步放寬的期間，而早前遊戲版號恢復審批，及針對滴滴（美：DIDI）的調查結案，均是監管放寬的徵兆。高盛相信，若阿里巴巴在港主要上市的申請獲內地監管當局批准，會是下一個監管放寬的強烈訊號。

自上述三個利好引伸，對一眾的另一好處，在於估值折讓得以修復。高盛指出，引入北水可降低流動性風險，回流港股可減低美股退市風險，而監管機構開綠燈則揭示政策風險減低。綜合下來對投資者而言，只有美股ADR上市，或在港二次上市的中概股持股風險下降，其股本成本（Cost of Equity）或者股權風險溢價（Equity risk premium）可以減少，從而令估值有望貼近同業。

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中概股在港主要上市的潛在利好，為高盛「增持」中國科技板塊的看法提供支持。該行影響，在大市仍受疫情及內房危機主導表現的當下，該行建議留意4種出現資金異動的股份，分別是更改為在港主要上市的中概股、來港二次上市股份、進行回購的股份及計劃私有化的股份。

以下為在港二次上市的中概股，有更改為在港主要上市的潛在憧憬：

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