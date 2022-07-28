中概「升呢」遠水 紓港交所近憂

阿里巴巴（09988）周二熱炒在港雙重上市迎來北水利好，勁彈近半成後，市場昨發酵大股東軟銀過去一年悄悄減持，股價回吐逾3%。至於市場公認獨家受惠中概股「升呢」的港交所（00388），周二升逾3%後，昨

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