中概「升呢」遠水 紓港交所近憂 財金專欄 2022/07/28 分享： 分享： 阿里巴巴（09988）周二熱炒在港雙重上市迎來北水利好，勁彈近半成後，市場昨發酵大股東軟銀過去一年悄悄減持，股價回吐逾3%。至於市場公認獨家受惠中概股「升呢」的港交所（00388），周二升逾3%後，昨 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 阿里炒迎北水 反彈毋須亢奮 2022/07/27 阿里炒迎北水 反彈毋須亢奮 透視中港美 - 傳設三級制 中概難解窘 2022/07/26 傳設三級制 中概難解窘 透視中港美 - 歐洲股滙彈 港股有運行？ 2022/07/25 歐洲股滙彈 港股有運行？ 透視中港美 - 走資貶值夾擊 人行撑市惟艱 2022/07/22 走資貶值夾擊 人行撑市惟艱 透視中港美 - 美滙軟股市彈 後市變數仍多 2022/07/21 美滙軟股市彈 後市變數仍多 港股 IPO 阿里巴巴 港元 印花稅 第二上市 配股 香港交易所（00388） 京東集團—SW（09618） 蔚來－SW（09866）