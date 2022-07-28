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蒙牛值得吸納 憧憬五年大計

財金專欄 2022/07/28

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港股昨日下跌，投資者觀望中美元首稍後的對話，如結果是有益有建設性，港股上揚並不難。而昨日逆市上升的蒙牛乳業（02319），曾揚言2025年再創一個新蒙牛，集團近年收購奶酪、冰淇淋等企業，有助今年收入先

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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