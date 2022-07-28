蒙牛值得吸納 憧憬五年大計 財金專欄 2022/07/28 分享： 分享： 港股昨日下跌，投資者觀望中美元首稍後的對話，如結果是有益有建設性，港股上揚並不難。而昨日逆市上升的蒙牛乳業（02319），曾揚言2025年再創一個新蒙牛，集團近年收購奶酪、冰淇淋等企業，有助今年收入先 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【超高息抗跌】議息前港股停一停 真高息先有抗震力（第四版） 2022/07/27 【超高息抗跌】議息前港股停一停 真高息先有抗震力（第四版） 中字股實力談 - 政府大興土木 聯塑今年復甦 2022/07/27 政府大興土木 聯塑今年復甦 中字股實力談 - 【中美博奕】習拜對話在即 歷史話港股會前表現好過會後（第四版） 2022/07/26 【中美博奕】習拜對話在即 歷史話港股會前表現好過會後（第四版） 中字股實力談 - 國策促生育錦欣高增長 2022/07/26 國策促生育錦欣高增長 中字股實力談 - 【閃袋高息】四因素累港股弱勢 尋找中期高息股等閃袋（第四版） 2022/07/25 【閃袋高息】四因素累港股弱勢 尋找中期高息股等閃袋（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 可口可樂 疫情 經濟 港股 美元