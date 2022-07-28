【恒指季檢前瞻】距離目標仍差11隻  恒指季檢會加幾多隻？

下月中恒指公司將公布新一次恒指季檢的結果，市場關注哪些股份有機會獲納入藍籌。中金預期，未來幾次的季檢，每次被納恒指的股份數目料會增加。

在上次5月公布的恒指季檢中，恒指股份數目調整為3入1出，恒指納入了東方海外 （00316） 、中升控股 （00881） 、中芯國際 （00981） 和中國宏橋 （01378） ，同時剔出瑞聲科技 （02018） 。經過上次調整後，恒指成份股的數目增加至共69隻。

值得注意的是，恒指公司於2021年3月發布的諮詢結果時，曾表示恒指成份股將在2022年中前增加至80隻，並最終固定在100隻。但直到目前為止，恒指擴容速度整體慢於預期，當前恒指成份股為69隻，中金指出，因此如果恒指依然遵循2022年中達到80隻的擴容目標，則意味著此次調整將一次性增加11隻，因而此次是否會大幅擴容值得關注。

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