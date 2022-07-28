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歐能源危機加劇 這個冬天恐太冷

財金專欄 2022/07/28

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俄烏戰爭已經超過5個月，俄羅斯未能迅速攻陷烏克蘭，除了低估了烏方的反抗力度之外，亦因歐美對基輔的軍事支援遠超於預期。

莫斯科為了阻止戰爭演變為以年計的持久戰，無疑需要用盡方法削弱烏方所獲補給，故以天然氣

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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