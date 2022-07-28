歐能源危機加劇 這個冬天恐太冷 財金專欄 2022/07/28 分享： 分享： 俄烏戰爭已經超過5個月，俄羅斯未能迅速攻陷烏克蘭，除了低估了烏方的反抗力度之外，亦因歐美對基輔的軍事支援遠超於預期。 莫斯科為了阻止戰爭演變為以年計的持久戰，無疑需要用盡方法削弱烏方所獲補給，故以天然氣 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 歐洲能源危機加劇 這個冬天恐太冷 2022/07/27 歐洲能源危機加劇 這個冬天恐太冷 國金札記 - 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 2022/07/27 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 2022/07/26 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 國金札記 - 酷熱常態化 歐基建「砍掉重練」？ 2022/07/26 酷熱常態化 歐基建「砍掉重練」？ 國金札記 - 美碼頭醞釀罷工 供應鏈難復原 2022/07/25 美碼頭醞釀罷工 供應鏈難復原 能源危機 歐洲 歐盟 天然氣 戰爭 俄羅斯 普京 烏克蘭 澤連斯基 經濟