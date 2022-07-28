疫苗通升級設「紅黃碼」 8月初出台？

港府一直希望盡快推出「紅黃碼」制度，以助縮短海外入境的酒店檢疫期。據知，港府構思中的「紅黃碼」，傾向把現時的疫苗通行證「升級」，令通行證中的二維碼，可轉為紅色或黃色，目標是8月初出台。

香港嚴格的防疫措

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