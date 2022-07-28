疫苗通升級設「紅黃碼」 8月初出台？ 財金專欄 2022/07/28 分享： 分享： 港府一直希望盡快推出「紅黃碼」制度，以助縮短海外入境的酒店檢疫期。據知，港府構思中的「紅黃碼」，傾向把現時的疫苗通行證「升級」，令通行證中的二維碼，可轉為紅色或黃色，目標是8月初出台。 香港嚴格的防疫措 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 授勳原裝版本無段崇智 DQ另有其人 2022/07/27 授勳原裝版本無段崇智 DQ另有其人 有政戲 - 入境檢疫擬寬 「5+2」保險「4+3」驚喜 2022/07/26 入境檢疫擬寬 「5+2」保險「4+3」驚喜 有政戲 - 11月兩大盛事 入境隔離料已放寬？ 2022/07/25 11月兩大盛事 入境隔離料已放寬？ 有政戲 - 新高官名單快出爐 兩政助料升副局 2022/07/22 新高官名單快出爐 兩政助料升副局 有政戲 - 澳門重手清零 港可否借鏡？ 2022/07/21 澳門重手清零 港可否借鏡？ 疫情 香港 疫苗 安心出行 疫苗通行證 健康碼