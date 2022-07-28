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【息口趨勢】鮑威爾放鴿暗示9月加息0.5厘 市料加幅見頂太樂觀?（第二版）

財金 16:30 2022/07/28

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美國聯儲局本港時間今日凌晨2時公布議息結果，一如市場預期連續第2次急加息0.75厘遏抑通脹。聯邦基金利率升至2.25至2.5厘水平，觸及美聯儲預測的長期「中性」水平，主席鮑威爾暗示未來加息幅度有望縮減，推動美股3大指數隔夜全綫急彈，高估值對息口最敏感的科技股納指更大升逾4%。

鮑威爾在FOMC會後記者會上，未如過去2次為下次會議的加息幅度提供指引，表明要加息步伐要視乎通脹數據，以及累積加息行動對經濟的影響。市場視此番言論反映美聯儲加息遏抑通脹的行動，亦有顧慮對經濟衝擊，估計9月下次加幅降至0.5厘的機會甚高。另在美國今日發表第2季GDP數據前，鮑威爾明言不認為美國現正陷於衰退，亦令投資者放下對次季GDP再呈負增長的憂慮。

美聯儲在美國時間下午2時公布加息結果時，投資市場最初反應不大，截至約下午2時40分，鮑威爾發表市場視為鴿派言論，美股才同步勁升。

急加息預期降温，各年期國債息率更是全綫向下，當中反映短期美息後向的2年期國債息急回跌穿3厘關，10年期債息與2年期債息倒掛，亦由早前0.22厘的22年高位，略為收窄至0.18厘，多少亦反映美國衰退風險稍降。

鮑威爾在記者會上，雖強調對加息步伐持開放態度，仍強調若有需要，仍會大幅加息遏抑通脹。未來公布的通脹數據固然是美聯儲考慮的關鍵，但他明言：

當貨幣政策進一步收緊，當我們評估累積政策調整如何影響經濟及通脹時，放慢加息步伐是恰當的做法。
 

市場心領神會，美股、美債（債券價升息降）齊升的同時，美滙顯著偏軟，美滙指數今早亞洲市跌近106.7，見3星期低位。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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