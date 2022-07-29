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【下半年展望】行業估值存在性價比 國金證券首選6類板塊（第三版）

研究報告 12:08 2022/07/29

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兩年多的疫情持續擾動下，不知不覺來到第三季，大家的關注點將落在第三季前後市場中期行情。國金證券指出，當前中國市場處於中期底部，業績不是成長板塊的拐點。

該行解釋，中國股市短期反彈或有波折，主因是疫情零星復發、政策出台節奏緩和、中期業績不確定性及全球資產波動加大等等形成擾動因素。

黃國英專訪 下半年投資組合最新部署【下一頁

中國市場有望進入戴維斯雙擊？報告列出兩點作助證：

首先，因近期大宗商品價格下跌幅度較大，對第三季中、下游企業毛利率或形成明顯提振，第三季是全年業績反轉的拐點，且大概是業績按月改善幅度最大的階段。

其次，報告假設如下半年通脹逐步趨弱，美國聯儲局政策或逐步邊際放寬，最快或在9月議息會議上就開始逐步降低加息幅度。
 
下半年迎成長和消費景氣共舞

該行展望下半年A股前景，不排除市場創新高可能：

1）成長和價值板塊相對利潤增速，與板塊相對市場表現，明顯的呈正相關。從業績角度來看，在整條供應鏈產業方面，中、下游利潤率改善，將驅動成長相對價值板塊業績佔優。

2）消費板塊：疫情下政府高效清零，有望促進疫情極緩和，加上促進消費等增量政策，該行建議關注消費領域的邊際變。

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知多一點點：

「戴維斯雙擊」是指以低市盈率（PE）買入股票，待成長潛力展現後，再以高市盈率賣出，從中賺取每股收益（EPS）和市盈率同時增長的乘數效益。

在選擇板塊方面，國金證券認為具成長板塊包括：風光儲網、通信、白酒、汽車、家電及券商……

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（ 第二版更新於16：16分 新增國金證券薦6類板塊配置）

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撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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