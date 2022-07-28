【衰退危與機】美國通脹點收科（不斷更新）

中銀證券指出，美國經濟有較大的可能性出現輕度衰退，年內美聯儲緊縮步伐或將放緩。預計下半年金融資產表現排序是美元＞美債＞美股；實物資產表現排序是黃金＞原油＞工業原料。

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新冠疫情期間，美國政府采取了極度寬鬆的財政貨幣政策，美國居民消費需求迅速反彈，而疫情防控、俄烏衝突擾亂正常的生產供應，供需因素共同推動美國CPI（消費者物價指數）增速不斷攀升，2022年6月按年增速升至9.1%，創1981年11月以來新高。為遏制通脹，美聯儲自2022年3月份以來已經多次加息並開始縮表。

全球都關注美國如何去解決通脹問題，而美國的大型通脹，在1970年代亦曾經發生，以古鑑今，或者能夠找到一定啟示。中銀證券指出，大通脹形成原因有三：

貨幣寬鬆

供應約束

赤字壓力

1970年代美國大通脹的三方面原因分別是：第一，美聯儲拒絕承擔物價穩定職責，寬鬆貨幣政策助推通脹；第二，兩次石油衝擊疊加價格管制，加劇供應約束；第三，美國財政赤字規模不斷擴大，聯邦政府試圖利用通脹稅彌補赤字。最終，美聯儲主席沃爾克通過大幅加息，以高失業率為代價遏制住了通脹。

1970年伯恩斯正式就任美聯儲主席。在伯恩斯看來，工會是導致失業率居高不下和通貨膨脹的罪魁禍首，只要緩解商人對工資上漲的擔憂，決策者就可以實現經濟增長並控制通脹。因此，尼克鬆政府時期，伯恩斯以貨幣政策為籌碼，換取收入政策對抗通脹。

為了對抗通脹1973年、1978年美國兩次提高油價。價格管制導致國內石油供給不足，加劇進口依賴。期間美國以高失業率為代價遏制通脹，美聯儲承擔穩定物價職責，穩定通脹預期1960年代中期至1970年代末，貨幣政策的首要目標是維持較低且穩定的失業水平，控制通貨膨脹則歸屬於收入政策。但實踐證明，收入政策無效，只有中央銀行能夠控制通脹。

1979年8月，沃爾克就任美聯儲主席，開始將低通脹作為美聯儲的首要目標。在沃爾克看來，控制通脹的首要任務是樹立貨幣政策可信度，恢復公眾對通脹的穩定預期。沃爾克向公眾承諾降低貨幣增長速度。

（不斷更新）

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報告來源：中銀證券

編輯：陳文政

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