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【賺息趨勢】券商平均預料滙豐中期股息按年增71.4%

研究報告 03:01 2022/08/01

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聯儲局在美國時間上周三連續第2次急加息0.75厘，把聯邦基金利率便上調到2.25至2.5厘，惟該局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會後記者會表示，通脹率仍太高，承認上月通脹報告遠比預期差，預料9月「另一次不尋常地大幅加息」可能是適當做法，但會根據經濟數據作決定，並指此後或會減慢加息步伐。

鮑威爾的言論或許反映通脹中短期難控，但衰退陰霾難除，加上美國在翌日公布的次季GDP意外再錄負增長，連續2季按年倒退，即時陷入技術性衰退。美股投資者反而視為入市機遇，憧憬美聯儲提前結束加息行動，甚至明年中前開始減息，而令美股回勇，惟在息率趨升而經濟卻充斥不明朗因素的前提下，香港收息股宜選負債低，業務具復甦甚至增長動力的股份。

    點擊圖片放大

專訪：法巴譚慧敏 港股下半年最新部署下一頁

延伸閱讀：【加息受惠股】銀行股受惠加息到幾時（第五版）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

8月1日：

【03：00】重磅藍籌股滙豐 （00005） 將於今天中午收市後公布上半年業績，回顧第一季在新冠變種病毒Omicron肆虐，而美國聯儲局因3月中才展開加息周期，加息利好因素仍末盡反映下，滙豐期內多個地區的稅前溢利較較去年底有所增長（點擊圖片放大），而第二季多了加息因素，券商平均預料滙豐上半年淨利息收入按年增8.2%至141.7億美元（點擊圖片放大）

至於滙豐今年中期每股股息，至截稿前止，券商平均預料滙豐中期股息按年增71.4%至0.12美元。不過，在受惠加息的同時，市場也擔心滙豐減值撥備增加，削弱盈利能力，令股價在利好利淡因素同時作用下，呈現大型三角形整固形態（點擊圖片放大），料待中期業績公布後，才有較明確的方向。更多滙豐業績分析，詳見：【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

滙豐估值分析，詳見：【下一頁

7月30日：

【19：00】已是半隻內地收租股、半隻香港收租股的老牌藍籌收租股恒隆地產（00101），在過去的周四（7月28日）中午公布略優於市場預期的中期業績，加上港府今年加碼推出的「電子消費券」將於8月7日發放，由恒隆地產公布中期業績後至截稿前止，7間券商所給予目標價平均值高達20.3元（點擊圖片放大），較恒隆地產昨日收市價14.28元高出約42.2%。

    點擊圖片放大

7月29日：

【19：00】在新冠變種病毒Omicron在去年11月起肆虐全球，並在去年底傳入香港及內地，令香港及內地隨後實施嚴格的防疫措施，惟半隻內地收租股、半隻香港收租股的藍籌股恒隆地產 （00101） 昨日公布截至今年6月底止中期業績略有驚喜，上半年基礎盈利按年增長1%至逾22億元。滙豐最新報告指，若撇除物業銷售貢獻，恒隆地產中期基礎盈利按年跌5%。

不過，滙豐報告補充，自上海解除封城後，恒隆地產在上海商場的租戶銷售有見快速反彈，預期集團下半年的租賃利潤按半年有6%增長。滙豐基於......

7月28日：

【18：00】半隻內地收租股、半隻香港收租股的藍籌股恒隆地產 （00101） 今天中午公布截至今年6月底止中期業績略有驚喜，縱使期內業務面對嚴格防疫措施，營業額按年升6.6%至約53億元，純利按年跌12.8%至約19.5億元（點擊圖片放大），而每股中期息仍可維持0.18元不變；若撇除物業公允價值減少2.69億元，基本純利按年微增0.8%至22.2億元。

    點擊圖片放大
    +2

摩根士丹利最新發表研究報告指，恒隆地產上半年中國租賃業務收入按年增1%至近33.7億元而以人民幣計算的息稅前利潤（EBIT）按年持平，當中上海及瀋陽商場租金受疫情影響而下降2%至17%，其他城市的高端商場租金則增長7%至184%，表現均良好。

摩根士丹利續出，現時恒隆地產潛在利好因素為內地二綫城市商場表現可能好過預期，以及內地服務式住宅較預期早出售；潛在下行風險方面，為內地及香港零售額下跌，以及內地商業寫字樓市場入駐緩慢等。摩根士丹利給予恒隆地產「增持」的投資評級，目標價18.5元。

【16：00】美國聯儲局今天上午2時宣布加息0.75厘，畢馬威中國金融服務業合夥人馬紹輝表示，銀行業淨息差受惠於港元利率上升，而事實上香港銀行同業拆息在過去數月已有所抽升，我們預期趨勢將持續。受宏觀環境、中國房地產行業放緩及新冠疫情影響，下半年......

更多關於7月下旬的「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

其他大藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【中電】【恒地系】【領展】【中移動】【聯想】【友邦】【中銀】【中行

記者：蕭悅潾

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撰文 : 蕭悅潾 投資理財周刊

欄名 : 收息股追蹤

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