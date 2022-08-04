【賺息趨勢】花旗重申長建「買入」評級 有力捕捉併購機會

聯儲局在美國時間上周三連續第2次急加息0.75厘，把聯邦基金利率便上調到2.25至2.5厘，惟該局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會後記者會表示，通脹率仍太高，承認上月通脹報告遠比預期差，預料9月「另一次不尋常地大幅加息」可能是適當做法，但會根據經濟數據作決定，並指此後或會減慢加息步伐。

鮑威爾的言論或許反映通脹中短期難控，但衰退陰霾難除，加上美國在翌日公布的次季GDP意外再錄負增長，連續2季按年倒退，即時陷入技術性衰退。美股投資者反而視為入市機遇，憧憬美聯儲提前結束加息行動，甚至明年中前開始減息，而令美股回勇，惟在息率趨升而經濟卻充斥不明朗因素的前提下，香港收息股宜選負債低，業務具復甦甚至增長動力的股份。

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【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第二版）

【加息受惠股】銀行股受惠加息到幾時（第五版）

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8月4日：

【12：00】藍籌環球公用股長江基建 （01038） 昨日公布的中期營業額按年跌0.9%至約200.8億元，純利則按年升46.4%至近44.1億元，但更重要的是派中期息由上年同期派0.69元增至今年的0.7元。花旗最新發表的研究報告，將長建目標價由55.5元上調至57元，重申其投資評級為「買入」。

花旗預計，長建今年純利將按年增11.9%，當中包括有9億元收益，來自於美國私募基金KKR將於下半年以8.67億英鎊入股英國食水及污水處理公司Northumbrian Water項目25%股權。花旗將長建在2023至2024年純利預測上調0.9%至2.2%，以反映集團更多增長。

花旗表示......

8月3日：

【18：00】高盛最新發表的《亞太區策略報告》，當中按盈利重評領先指標（ERLI）準則列出最新的首選股，當中獲給予「確信買入」評級的2隻港股，皆為收息股，包括中石油 （00857） 及中銀香港 （02388） 。

另外，該報告內給予「買入」評級的15隻港股，有4隻為港人熱門的收息股，包括......

【13：00】滙豐公布中期業績後，券商最新看法，詳見：【下一頁】

【09：00】瑞銀最新發的表報告，將恒生銀行 （00011） 及中銀香港 （02388） 剔出首選股行列，預計隨着通關時間明朗化，高收益及重新開放主題受惠股將跑贏。

瑞銀表示，盡管本港銀行同業拆息（HIBOR）上升周期對香港銀行股帶來利好因素，但由於實際收益率下降和內地停還按揭貸款的情況持續，可能會拖累該板塊，因此對該板塊轉趨審慎。瑞銀更認為，雖然港銀的內地商業地產行業的貸款帳面敞口有限......

8月2日：

【21：00】港股今天受台海局勢困擾而下跌約2.4%至19689點收市，但昨天公布中期業績優於市場的滙豐 （00005） ，股價只跌約1.6%至51元。總括由滙豐昨天中午公布今年中期業績後，至截稿前止，暫有13間券商給予滙豐最新目標價（點擊圖片放大），平均值約......

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【16：45】今天股價逆市升約1.6%、2022年預測股息率約6厘的高息科技股ASMPT （00522） ，剛獲高盛發表研究報告，將其投資評級由「沽售」調升至「買入」，目標價也上調27.3%至98元。

高盛認為，隨着智能手機和消費電子產品的供應鏈，逐漸在2023年初消化庫存，相關企業要為2023下半年的需求重建庫存，因此ASMPT能從中受惠。高盛更認為......

【12：00】滙豐 （00005） 今年上半年業績有驚喜，中資大型券商中金也發表研究報告 ，上調滙豐目標價8.9%至62.32元，而投資評級維持「中性」。

中金指，滙豐第二季收入127.72億美元，按年增長1.6%；歸屬母公司普通股股東淨利潤按年增61.5%至54.9億美元，大幅高於該行預期，主要來自利率上升帶動淨利息收入改善、經營費用控制良好、撥備計提好於預期及遞延所得稅資產的一次性因素。中金認為......

8月1日：

【20：00】滙豐 （00005） 今年上半年業績有驚喜，而高盛最新發表的研究報告維持滙豐「買入」的投資評級，以及目標價70元不變。

高盛指，滙豐今年第二季基礎稅前盈利為60億美元，較該行及市場預期高22%，料其業績強勁是由於......

【16：00】重磅藍籌股滙豐 （00005） 於今天中午收市後公布的今年上半年業績，當中淨利息收入表現有驚喜（點擊圖片放大）。摩根士丹利最新發表的研究報告指，滙豐第二季業績表現強勁，期內基礎稅前盈利按年及按季分別增約7%及27%，至59.7億美元（高於市場預期的按季增22%）。

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摩根士丹利表示，滙豐明年......

延伸閱讀：

【滙豐業績】滙豐淨利息收入表現遠勝預期 緩減值撥備衝擊（第三版）

【滙豐復派季息】滙豐預告明年恢復季度息派息比率50% 現價股息率6.5厘撐股價（第二版）

【03：00】重磅藍籌股滙豐 （00005） 將於今天中午收市後公布上半年業績，回顧第一季在新冠變種病毒Omicron肆虐，而美國聯儲局因3月中才展開加息周期，加息利好因素仍末盡反映下，滙豐期內多個地區的稅前溢利較較去年底有所增長（點擊圖片放大），而第二季多了加息因素，券商平均預料滙豐上半年淨利息收入按年增8.2%至141.7億美元（點擊圖片放大）。

至於滙豐今年中期每股股息，至截稿前止，券商平均預料滙豐中期股息按年增71.4%至0.12美元。不過，在受惠加息的同時，市場也擔心滙豐減值撥備增加，削弱盈利能力，令股價在利好利淡因素同時作用下，呈現大型三角形整固形態（點擊圖片放大），料待中期業績公布後，才有較明確的方向。更多滙豐業績分析，詳見：【下一頁】

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滙豐估值分析，詳見：【下一頁】

7月30日：

【19：00】已是半隻內地收租股、半隻香港收租股的老牌藍籌收租股恒隆地產 （00101） ，在過去的周四（7月28日）中午公布略優於市場預期的中期業績，加上港府今年加碼推出的「電子消費券」將於8月7日發放，由恒隆地產公布中期業績後至截稿前止，7間券商所給予目標價平均值高達20.3元（點擊圖片放大），較恒隆地產昨日收市價14.28元高出約42.2%。

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7月29日：

【19：00】在新冠變種病毒Omicron在去年11月起肆虐全球，並在去年底傳入香港及內地，令香港及內地隨後實施嚴格的防疫措施，惟半隻內地收租股、半隻香港收租股的藍籌股恒隆地產 （00101） 昨日公布截至今年6月底止中期業績略有驚喜，上半年基礎盈利按年增長1%至逾22億元。滙豐最新報告指，若撇除物業銷售貢獻，恒隆地產中期基礎盈利按年跌5%。

不過，滙豐報告補充，自上海解除封城後，恒隆地產在上海商場的租戶銷售有見快速反彈，預期集團下半年的租賃利潤按半年有6%增長。滙豐基於......

7月28日：

【18：00】半隻內地收租股、半隻香港收租股的藍籌股恒隆地產 （00101） 今天中午公布截至今年6月底止中期業績略有驚喜，縱使期內業務面對嚴格防疫措施，營業額按年升6.6%至約53億元，純利按年跌12.8%至約19.5億元（點擊圖片放大），而每股中期息仍可維持0.18元不變；若撇除物業公允價值減少2.69億元，基本純利按年微增0.8%至22.2億元。

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摩根士丹利最新發表研究報告指，恒隆地產上半年中國租賃業務收入按年增1%至近33.7億元而以人民幣計算的息稅前利潤（EBIT）按年持平，當中上海及瀋陽商場租金受疫情影響而下降2%至17%，其他城市的高端商場租金則增長7%至184%，表現均良好。

摩根士丹利續出，現時恒隆地產潛在利好因素為內地二綫城市商場表現可能好過預期，以及內地服務式住宅較預期早出售；潛在下行風險方面，為內地及香港零售額下跌，以及內地商業寫字樓市場入駐緩慢等。摩根士丹利給予恒隆地產「增持」的投資評級，目標價18.5元。

【16：00】美國聯儲局今天上午2時宣布加息0.75厘，畢馬威中國金融服務業合夥人馬紹輝表示，銀行業淨息差受惠於港元利率上升，而事實上香港銀行同業拆息在過去數月已有所抽升，我們預期趨勢將持續。受宏觀環境、中國房地產行業放緩及新冠疫情影響，下半年......

更多關於7月下旬的「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

其他大藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【中電】【恒地系】【領展】【中移動】【聯想】【友邦】【中銀】【中行】

記者：蕭悅潾

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