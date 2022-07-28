抄襲TikTok Fb唯一出路？ 國際 21:44 2022/07/28 分享： 分享： 字節跳動旗下TikTok的成功，可能是破壞性創新的最佳例子，以人工智能推介短影片的社交平台新模式，迫使Facebook抄襲迎戰，最新的季績會上提出進一步模仿，對手太強大，Facebook似乎已想不到抄襲以外應對方法。 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 抄襲TikTok Fb唯一出路？ 今日 抄襲TikTok Fb唯一出路？ 歐洲能源危機加劇 這個冬天恐太冷 今日 歐洲能源危機加劇 這個冬天恐太冷 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 2022/07/26 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 酷熱常態化 歐基建砍掉重練？ 2022/07/25 酷熱常態化 歐基建砍掉重練？ 美港口醞釀罷工 供應鏈難復原 2022/07/24 美港口醞釀罷工 供應鏈難復原 你可能感興趣 抄襲TikTok Fb唯一出路？ 今日 21:44 抄襲TikTok Fb唯一出路？ 歐洲能源危機加劇 這個冬天恐太冷 今日 10:03 歐洲能源危機加劇 這個冬天恐太冷 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 19:46 2022/07/26 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 最新專欄文章 歐洲能源危機加劇 這個冬天恐太冷 今日 歐洲能源危機加劇 這個冬天恐太冷 國金札記 - 歐能源危機加劇 這個冬天恐太冷 今日 歐能源危機加劇 這個冬天恐太冷 國金札記 - 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 2022/07/27 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 2022/07/26 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 國金札記 - 酷熱常態化 歐基建「砍掉重練」？ 2022/07/26 酷熱常態化 歐基建「砍掉重練」？ 美股 社交平台 字節跳動 抖音 Meta YouTuber Google YouTube Facebook Instagram