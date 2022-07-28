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抄襲TikTok Fb唯一出路？

國際 21:44 2022/07/28

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字節跳動旗下TikTok的成功，可能是破壞性創新的最佳例子，以人工智能推介短影片的社交平台新模式，迫使Facebook抄襲迎戰，最新的季績會上提出進一步模仿，對手太強大，Facebook似乎已想不到抄襲以外應對方法。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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