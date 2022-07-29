中金：中國6月工業利潤改善 財金專欄 2022/07/29 分享： 分享： 2022年1至6月，全國規模以上工業企業利潤累計按年增長1%，與2022年1至5月持平。2022年6月當月工業企業利潤按年增0.8%，較5月增速回升7.3個百分點，增速由負轉正。隨着企業復工復產，工業 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 中金宏觀濟研究團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 黃國英︰選股要辨識企業關鍵轉變 2022/07/28 黃國英︰選股要辨識企業關鍵轉變 信銀國際劉健民：市場預期美衰退 2022/07/27 信銀國際劉健民：市場預期美衰退 瑞士百達：中國股市具吸引力 2022/07/26 瑞士百達：中國股市具吸引力 首源投資：基建股為高通脹避風港 2022/07/22 首源投資：基建股為高通脹避風港 專訪 - 瑞士寶盛鄧啟志：股市最壞時刻已過 2022/07/21 瑞士寶盛鄧啟志：股市最壞時刻已過 中國 經濟 行業 汽車 PMI 電力 PPI 規模以上工業 宏觀分析 大行報告