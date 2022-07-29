中金：中國6月工業利潤改善

2022年1至6月，全國規模以上工業企業利潤累計按年增長1%，與2022年1至5月持平。2022年6月當月工業企業利潤按年增0.8%，較5月增速回升7.3個百分點，增速由負轉正。隨着企業復工復產，工業

...