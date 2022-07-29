鮑威爾放鴿 市場太樂觀

美國聯儲局周三如市場預期，連續第2次急加息0.75厘遏抑通脹。聯邦基金利率升至2.25至2.5厘水平，觸及美聯儲預測的長期「中性」水平（圖一），主席鮑威爾暗示加息步伐有望放緩，推動美股3大指數隔夜全綫

...