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鮑威爾放鴿 市場太樂觀

財金專欄 2022/07/29

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美國聯儲局周三如市場預期，連續第2次急加息0.75厘遏抑通脹。聯邦基金利率升至2.25至2.5厘水平，觸及美聯儲預測的長期「中性」水平（圖一），主席鮑威爾暗示加息步伐有望放緩，推動美股3大指數隔夜全綫

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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