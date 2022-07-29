鮑威爾放鴿 市場太樂觀 財金專欄 2022/07/29 分享： 分享： 美國聯儲局周三如市場預期，連續第2次急加息0.75厘遏抑通脹。聯邦基金利率升至2.25至2.5厘水平，觸及美聯儲預測的長期「中性」水平（圖一），主席鮑威爾暗示加息步伐有望放緩，推動美股3大指數隔夜全綫 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中概「升呢」遠水 紓港交所近憂 2022/07/28 中概「升呢」遠水 紓港交所近憂 透視中港美 - 阿里炒迎北水 反彈毋須亢奮 2022/07/27 阿里炒迎北水 反彈毋須亢奮 透視中港美 - 傳設三級制 中概難解窘 2022/07/26 傳設三級制 中概難解窘 透視中港美 - 歐洲股滙彈 港股有運行？ 2022/07/25 歐洲股滙彈 港股有運行？ 透視中港美 - 走資貶值夾擊 人行撑市惟艱 2022/07/22 走資貶值夾擊 人行撑市惟艱 經濟 美國 美股 人民幣 通脹 加息 貨幣政策 GDP 美國聯儲局 失業率