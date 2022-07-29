石藥推新藥 盈利穩定增 財金專欄 2022/07/29 分享： 分享： 港股昨日浮沉，投資者等待中美元首對話。但石藥集團（01093）昨日逆市上升，早前推出新藥獲批中國上市，近日又有創新癌症藥物走出大中華區。加上自主開發的mRNA疫苗準備二期臨床試驗，石藥未來盈利可以穩定 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【元首對話】中港股市橫行 習拜主宰戰爭與和平（第四版） 2022/07/28 【元首對話】中港股市橫行 習拜主宰戰爭與和平（第四版） 中字股實力談 - 蒙牛值得吸納 憧憬五年大計 2022/07/28 蒙牛值得吸納 憧憬五年大計 中字股實力談 - 【超高息抗跌】議息前港股停一停 真高息先有抗震力（第四版） 2022/07/27 【超高息抗跌】議息前港股停一停 真高息先有抗震力（第四版） 中字股實力談 - 政府大興土木 聯塑今年復甦 2022/07/27 政府大興土木 聯塑今年復甦 中字股實力談 - 【中美博奕】習拜對話在即 歷史話港股會前表現好過會後（第四版） 2022/07/26 【中美博奕】習拜對話在即 歷史話港股會前表現好過會後（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 疫苗 中國 經濟 美國 港股