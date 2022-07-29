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石藥推新藥 盈利穩定增

財金專欄 2022/07/29

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港股昨日浮沉，投資者等待中美元首對話。但石藥集團（01093）昨日逆市上升，早前推出新藥獲批中國上市，近日又有創新癌症藥物走出大中華區。加上自主開發的mRNA疫苗準備二期臨床試驗，石藥未來盈利可以穩定

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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