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通關「只聞樓梯響」 豪宅復甦無期

地產 11:00 2022/07/29

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自從第5波疫情逐步好轉，各大發展商恢復推盤步伐，但是有數據顯示，本年上半年豪宅市道表現依然遜色。至於下半年豪宅市場能否轉勢，相信很大程度依賴通關狀況。

據主要代理行近日數據，山頂南區上半年共錄得51宗買賣，比起去年下半年的105宗及去年上半年的106宗，均減少逾5成，並創自2019年下半年後新低。

而物業顧問最新發布的研究資料亦顯示，豪宅價格在2022年第二季度持續下跌，聯排別墅價按季下跌4.1%，而港島、九龍及新界區豪宅價格則分別按季下跌2.9%、2.7%及2.5%。該行對今年豪宅市道的前景亦同樣悲觀，估計豪宅售價將在今年餘下時間再下跌5%。

事實上，自社交距離措施在4月逐步放寬，商業活動漸恢復，發展商陸續重啟推盤步伐。部分超級豪宅亦開始推出市場，包括由英皇、中渝、明發及資策合作發展的壽臣山15號，項目於6月推出，而位處大埔的林海山城豪宅新盤最新亦上載樓書，預計下月開始推售分層單位。

而上述壽臣山15號項目的7號洋房，於6月以逾8.7億元沽出，實用面積8,032平方呎，呎價約10.8萬元，其成交呎價創南區洋房呎價新高，而總價則料屬今年一手新盤新高。至於華懋旗下的薄扶林豪宅碧麗軒，於本月亦以招標形式一伙，成交價1.245億元，創下項目新高紀錄。

不過，值得留意的是，即使發展商推出旗下豪宅「試水溫」，而部分成交亦創下新高價，這均屬零星個案，交投量亦大不如前。

那下半年豪宅市道轉勢有望？其實，以往本港豪宅買賣很依賴內地客人，所以豪宅交投很大程度視乎通關情況。但是，現時未有確實的通關時間，因此內地富豪的購買力難以完全釋放，打殘疫下豪宅市場。

此外，即使新一屆政府上任後，曾經有消息透露，當局會推出放寬酒店隔離日數至「5+2」（5天酒店隔離+2天居家隔離）等措施，但至今依然「只聞樓梯響」。故此，除非通關前景明朗化，豪宅市場才會逐漸呈現反彈跡象。

記者：潘淑盈

通關「只聞樓梯響」 豪宅復甦無期

欄名 : 樓市分析

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