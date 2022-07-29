擴大有效需求 平台價值回歸 財金專欄 2022/07/29 分享： 分享： 決定下半年經濟方向的政治局會議召開了，給出了「爭取最好結果」的目標要求，和宏觀政策要在「擴大需求」上積極作為的政策指向。下半年決戰消費市場，成為穩大盤之後保增長的落腳點。 第三季經濟走勢 承上啟下 在政治 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 年中經濟會前 重提「防過熱」 2022/07/28 年中經濟會前 重提「防過熱」 國情知聞 - 中國經濟新特點 對外關注全綫提高 2022/07/27 中國經濟新特點 對外關注全綫提高 國情知聞 - 專家論樓市 應該怎麼救？ 2022/07/26 專家論樓市 應該怎麼救？ 國情知聞 - 國務院敲定 新「雙穩」目標 2022/07/25 國務院敲定 新「雙穩」目標 國情知聞 - 下半年經濟如何走 待月底中央決策 2022/07/23 下半年經濟如何走 待月底中央決策 疫情 中國 政治 就業 汽車 李克強