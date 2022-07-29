擴大有效需求 平台價值回歸

決定下半年經濟方向的政治局會議召開了，給出了「爭取最好結果」的目標要求，和宏觀政策要在「擴大需求」上積極作為的政策指向。下半年決戰消費市場，成為穩大盤之後保增長的落腳點。

第三季經濟走勢 承上啟下

在政治

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