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擴大有效需求 平台價值回歸

財金專欄 2022/07/29

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決定下半年經濟方向的政治局會議召開了，給出了「爭取最好結果」的目標要求，和宏觀政策要在「擴大需求」上積極作為的政策指向。下半年決戰消費市場，成為穩大盤之後保增長的落腳點。

第三季經濟走勢 承上啟下

在政治

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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