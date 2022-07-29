抄襲TikTok迎戰 成fb唯一出路？

字節跳動旗下社交平台TikTok的成功，可能是破壞性創新的最佳例子，以人工智能推介短影片的模式，迫使Meta抄襲迎戰，最新季績會上提出進一步模仿，對手太強大，Meta似乎已想不到抄襲以外應對方法。

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