抄襲TikTok迎戰 成fb唯一出路？ 財金專欄 2022/07/29 分享： 分享： 字節跳動旗下社交平台TikTok的成功，可能是破壞性創新的最佳例子，以人工智能推介短影片的模式，迫使Meta抄襲迎戰，最新季績會上提出進一步模仿，對手太強大，Meta似乎已想不到抄襲以外應對方法。 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 抄襲TikTok Fb唯一出路？ 2022/07/28 抄襲TikTok Fb唯一出路？ 歐洲能源危機加劇 這個冬天恐太冷 2022/07/28 歐洲能源危機加劇 這個冬天恐太冷 國金札記 - 歐能源危機加劇 這個冬天恐太冷 2022/07/28 歐能源危機加劇 這個冬天恐太冷 國金札記 - 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 2022/07/27 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 2022/07/26 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 設計 人工智能 Facebook Google 興趣 Instagram KOL 公用股 字節跳動 YouTuber